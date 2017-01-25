Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама вернуть золото скифов Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

Об этом сообщила министр культуры региона Арина Новосельская на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - цитирует министра пресс-служба правительства республики.

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил ТАСС, что музеи Крыма подали в суд Амстердама заявление о том, что они намерены оспорить ранее принятое им решение.

По словам Новосельской, "то, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике".

"Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину", - сказала министр.

Что будет с коллекцией при передаче Украине

Коллекция скифского золота при ее передаче Киеву будет приватизирована, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, там ни стыда, ни совести нет. Думаю, что украинские должностные лица выставят коллекцию на "приватизацию", - сказал он, комментируя высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской о том, что крымские музеи оспорили решение суда Амстердама о передаче коллекции Украине.

"Надо внимательно просмотреть, совместно с МИД предпринять все необходимые меры. Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь, надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона", - добавил Аксенов.

Судебный спор

Как сообщал ТАСС, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Новосельская сообщила Аксенову, что подана апелляционная жалоба.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.