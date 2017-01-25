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Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама вернуть золото скифов Украине

Культура
25 января, 14:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Коллекция при ее передаче Киеву будет приватизирована, считает глава республики Сергей Аксенов
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Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря", музей Алларда Пирсона, Амстердам, 2014

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря", музей Алларда Пирсона, Амстердам, 2014

© EPA/BART MAAT

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

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Об этом сообщила министр культуры региона Арина Новосельская на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - цитирует министра пресс-служба правительства республики.

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил ТАСС, что музеи Крыма подали в суд Амстердама заявление о том, что они намерены оспорить ранее принятое им решение.

По словам Новосельской, "то, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике".

"Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину", - сказала министр.

Что будет с коллекцией при передаче Украине

Коллекция скифского золота при ее передаче Киеву будет приватизирована, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

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"К сожалению, там ни стыда, ни совести нет. Думаю, что украинские должностные лица выставят коллекцию на "приватизацию", - сказал он, комментируя высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской о том, что крымские музеи оспорили решение суда Амстердама о передаче коллекции Украине.

"Надо внимательно просмотреть, совместно с МИД предпринять все необходимые меры. Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь, надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона", - добавил Аксенов.

Судебный спор

Как сообщал ТАСС, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

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Новосельская сообщила Аксенову, что подана апелляционная жалоба.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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