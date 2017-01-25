Источник: заместителем министра культуры могут назначить Олега Рыжкова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Должность статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ, которую до декабря 2016 года занимал Григорий Пирумов, обвиняемый по делу реставраторов, может занять руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Олег Рыжков. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"На должность Пирумова 30 января может быть назначен глава АУИПИК Олег Рыжков", - отметил источник, добавив, что пока документы находятся в правительстве.

Как стало известно 8 декабря 2016 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отстранил от должности замминистра культуры РФ Григория Пирумова, который находится под следствием по подозрению в мошенничестве. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что он добровольно написал заявление об уходе с поста.

Назначение Олега Рыжкова ТАСС в Минкультуры прокомментировать отказались.

Олег Рыжков возглавляет АУИПИК Минкультуры РФ с 2013 года. До этого руководил Московским центром градостроительного развития территорий и Земельной кадастровой палатой по городу Москве. Перед этим был первым заместителем руководителя департамента земельных ресурсов города Москвы и заместителем начальника управления комитета по управлению имуществом Москвы департамента государственного муниципального имущества. Имеет два высших образования - по специальности "Инженер-физик" и по специальности "Юриспруденция".

Дело реставраторов

Фигурантами дела о хищении средств в министерстве культуры являются бывший замглавы ведомства Григорий Пирумов, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, управляющий этой компанией Александр Коченов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, советник гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). В настоящее время все, кроме Колесникова и Коченова, содержатся под стражей.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, которая с целью хищения средств занималась заключением госконтрактов с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют шесть эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрацию ансамбля Новодевичьего монастыря, драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря, музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и усадьбы Асеевых в Тамбове.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, все фигуранты дела признали свою вину по всем или нескольким эпизодам. Так, Мазо и Иванов дали признательные показания по эпизодам, связанным с реставрацией монастырей, а Колесников заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело в его отношении было выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование по нему завершено, он знакомится с материалами дела.