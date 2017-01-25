Французская киноакадемия объявила номинантов на премию "Сезар"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Французская Академия искусств и технологий кинематографа объявила номинантов на премию "Сезар".

В состязании за главную национальную кинонаграду в категории "Лучший фильм" примут участие картины "Божественные" (Divines) Уды Беньямины, "Она" (Elle) Пола Верховена, "Франц" (Franz) Франсуа Озона, "Непорочные" (Les innocentes) Анны Фонтены, "В тихом омуте" (Ma Loute) Брюно Дюмона, "Иллюзия любви" (Mal de pierres) Николь Гарсии и "В постели с Викторией" (Victoria) Жюстины Трие.

Картина "Она" Пола Верховена и лента "Франц" Франсуа Озона представлены в 11 номинациях, фильм "В тихом омуте" Брюно Дюмона - в девяти.

Премия "Сезар", или, как ее иногда называют, "французский "Оскар", вручается французской Академией кинематографических искусств и технологий с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини, изготавливавшего призы-статуэтки.

В голосовании принимают участие более 3,5 тыс. профессионалов из мира кино - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, техники и другие специалисты.

В этом году премия будет вручаться в парижском концертном зале "Плейель" 24 февраля.