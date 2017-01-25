Андрей Кончаловский получил награду за вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Европейский Совет по толерантности и примирению (ЕСТП) наградил Европейской медалью толерантности российского режиссера Андрея Кончаловского. Церемония вручения награды прошла в Европарламенте на вечере памяти жертв Холокоста, организованном Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК).

Российский кинорежиссер, продюсер и сценарист отмечен за достижения в области культуры, а также за тот вклад, который он внес в сохранение памяти о трагедиях человечества, в том числе за его последний фильм "Рай".

"Сегодня историческая память находится в большей опасности чем когда-либо, количество информации и простота доступа к ней ослабляют нашу память", - отметил Кончаловский, получая награду. Именно поэтому, как отметил кинорежиссёр, он видит свой долг и долг всего человечества в том, чтобы не позволить такой трагедии как Холокост повториться.

"Впечатляющая черно-белая драма не только напоминает нам всем об ужасах Холокоста и боли еврейского народа, но и впервые детально и беспристрастно показывает различные аспекты этой трагедии", - отметил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и президент ЕСТП Вячеслав Моше Кантор, передавая медаль кинорежиссеру.

Европейская медаль толерантности учреждена ЕСТП в 2008 году. Она призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на Европейском континенте.

В прошлом этой наградой были отмечены, в частности, бывший король Испании Хуан Карлос II, бывший президент Хорватии Иво Йосипович и экс-президент Сербии Борис Тадич, а также футболист Самюэль Это’о и организация FARE Network ("Футбол против расизма в Европе").

Европейский Совет по толерантности и примирению - неправительственная организация, основная деятельность которой посвящена мониторингу ситуации с терпимостью в Европе, подготовке практических рекомендаций по улучшению ситуации в сфере межнациональных отношений и межкультурных коммуникаций.