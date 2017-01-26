"Притяжение" Бондарчука и "Молчание" Скорсезе: что смотреть в кино в выходные

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. К концу недели киноманов ждут сразу два фильма-события — блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение" и философско-религиозная лента Мартина Скорсезе "Молчание".

Любителей комедийного жанра могут заинтересовать российский фильм "Джокер" Александра Каурых и картина французского режиссера Паскаля Бурдьо "Семейное ограбление".

Среди других премьер — российско-латвийская мелодрама Владимира Щеголькова "С пяти до семи" и мультфильм "Балерина".

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"Притяжение", режиссер Федор Бондарчук

YouTube/Официальные Трейлеры

Новую работу Федора Бондарчука промоутеры намеренно окутали плотной завесой тайны, чтобы разжечь интерес зрителя к "первому русскому фильму об инопланетянах".

"Это уже тот самый Голливуд", — подчеркивают те, кто посмотрел фильм.

Корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново, в котором и так хватает своих проблем. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения.

"Это история про день сегодняшний и про нас, про то, что мы видим каждый день по новостям, по телевизору, это история, которую мы знаем, — подчеркнул Бондарчук, представляя ленту. — Я снимал маленькую картину про любовь, но, правда, в IMAX".

Создатели при выполнении эскизов, в том числе инопланетного корабля, по словам Бондарчука, находили вдохновение в работах покойной Захи Хадид.

Главные роли исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером фильма выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район №9").

Фильм "Притяжение" выйдет в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.

"Молчание", режиссер Мартин Скорсезе

YouTube/Официальные Трейлеры

Скорсезе снял очень сложный и проницательный фильм, который совершенно не похож на другие работы мастера ("Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Банды Нью-Йорка", "Остров проклятых"). В нем нет практически ничего из того, за чем обычно идут зрители, увидев в афише имя режиссера. Между тем многие критики уже назвали ленту классикой кино.

В основе "Молчания" — одноименный роман писателя Сюсаку Эндо. Фильм Скорсезе рассказывает об истории двух христианских паломников (Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер), которые отправляются в Японию, где христианство под запретом, а верующие и миссионеры подвергаются преследованию.

Кинокритик The Miami Herald Рене Родригез отметил, что Скорсезе не просто адаптировал роман Эндо, но "сделал свое "Молчание".

"Джокер", режиссер Александр Каурых

YouTube/Трейлеры к фильмам

В основе комедии "Джокер" режиссера Александра Каурых — рассказ Антона Павловича Чехова "Женщина без предрассудков".

Максим Салютов влюбляется в Лелю — девушку не своего круга. Герою предстоит преодолеть себя и сделать признание, касающееся его прошлого, мысль о котором отравляет как возможное счастье с Лелей, так и всю его жизнь в целом.

В фильме задействованы Дарья Щербакова, Олег Толкунов, Наталья Ковалева, Дмитрий Гриневич.

"Семейное ограбление", режиссер Паскаль Бурдьо

YouTube/Официальные Трейлеры

Сюжет французской комедии Паскаля Бурдьо разворачивается вокруг грабителя международного уровня по имени Патрик, который получил задание похитить ценную скрипку Страдивари.

Для воплощения плана Патрик отыскивает двух своих дочерей, которых никогда прежде не видел. Женщины тоже не были знакомы, они совсем не похожи, но при этом втягиваются в аферу и вместе с папашей решаются на преступление, подгоняемые желанием сорвать большой куш.

"С пяти до семи", режиссер Владимир Щегольков

YouTube/Официальные Трейлеры

Российско-латвийская детективная мелодрама Владимира Щеголькова делает зрителя свидетелем зарождающегося романа в стенах маленького кафе, в котором главный герой ежедневно ожидает свою Анну.

В этом же кафе он встречает другую девушку, с которой делится переживаниями и потихоньку в нее влюбляется. Кажется, что хеппи-энд совсем близок, но все не так просто: пару ожидают невероятные события, которые нарушат привычный ход вещей.

"Балерина", режиссеры Эрик Саммер и Эрик Уорин

YouTube/Официальные Трейлеры

Работа канадских и французских мультипликаторов Эрика Саммера и Эрика Уорина рассказывает о маленькой сироте, мечтающей стать балериной.

Чтобы воплотить свою мечту, девочка решается на невероятное путешествие в Париж. На этом пути ее ожидает множество препятствий и испытаний.

Фильм рекомендован детям от шести лет и старше, но при этом критики полагают, что его может быть интересно смотреть и всей семьей.