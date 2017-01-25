Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Первая жена Владимира Высоцкого Иза Высоцкая представила 25 января, в день его рождения, новую биографическую книгу "С тобой... без тебя".

По словам Высоцкой, в новом издании - все исключительно от первого лица. "Кроме дополненной редакции уже известных мемуаров, составители включили сюда отрывки дневниковых записей, несколько стихотворений, фрагменты переписки с матерью Владимира - Ниной Максимовной. В книге впервые опубликованы фотографии из домашних архивов", - сказала Высоцкая на презентации.

Первая встреча

Иза Высоцкая уже на первой странице признается в любви Владимиру Высоцкому, отмечая, что "до сих пор явственно ощущает его живое присутствие".

Весной 1957 на празднике после сдачи спектакля "Гостиница "Астория" Иза впервые обратила внимание на Высоцкого. "Мы стоим в сторонке, ожидая последнего такси. И вот тебе, пожалуйста, Вовочка Высоцкий, незаметный весь вечер, рядом, крепко держит мой палец и смотрит с несокрушимой уверенностью", - вспоминает Высоцкая.

Кроткое счастье

По словам Изы Высоцкой, 25 апреля 1960 года они поженились в рижском ЗАГСе Москвы. "Грянул марш из "Укротительницы тигров", и мы, давясь смехом, входим в торжественную комнату, и торжественная женщина нам вещает: "Дорогие товарищи, крепите советскую ячейку!" Нам становится совсем смешно. Нас быстро приглашают расписаться и объявляют мужем и женой", - вспоминает Высоцкая.

По ее словам, уже тогда Высоцкий был неразлучен со своей гитарой. "Простая, желтенькая, купленная на Неглинке. (…) В любую свободную минуту он тянулся к ней (гитаре), брал всегда бережно, настойчиво пробиваясь к тайне ее души и голоса. Мне кажется, он относился к ней как к живому существу (…) Я терзалась. Нас стало трое", - пишет Высоцкая.

Хотя с момента развода прошло 52 года Иза Высоцкая до сих пор с теплотой и любовью вспоминает своего мужа. Сейчас она работает в Нижнетагильском театре актрисой.

Книга "С тобой… без тебя" издана тиражом 1000 экземпляров Южно-уральским книжным издательством при поддержке Музея Владимира Высоцкого. Музей был открыт в Екатеринбурге в бизнес-центре "Высоцкий". В основу экспозиции музея вошли личные вещи поэта. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Высоцкого французская актриса Марина Влади.