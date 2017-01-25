В США ввиду роста спроса из печати выйдут 75 тыс. экземпляров романа "1984" Оруэлла

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Спрос на роман-антиутопию "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла (1903-1950) превысил предложение в интернет-магазине Amazon. Ввиду этого американскому издательству Signet Classics поступил заказ на 75 тыс. экземпляров произведения, сообщает агентство Associated Press.

По оценке издательства, объем продаж "1984" "поразительно большой", учитывая то, что книга вышла в свет еще в 1948 году. С точки зрения Signet Classics, данный факт демонстрирует, что произведение Оруэлла стало весьма актуально в наши дни и "созвучно страхам, заботам и даже надеждам" читателей.

В романе-антиутопии немало образов и событий, которые, по мнению широкой публики, перекликаются с современностью и нынешним состоянием общества.

Так, в связи с эпопеей проживающего ныне в России бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который вскрыл информацию о всепроникающей слежке и полной открытости частной жизни, в обиход вошло выражение из произведения "Большой Брат следит за тобой".

В США другое выражение из романа - "альтернативные факты" - стало набирать популярность с легкой руки президента Дональда Трампа и его советника Келлиэнн Конуэй.

Американские СМИ уделяют немало внимания опровержению утверждений республиканца о том, что на его инаугурации в Вашингтоне 20 января собралось больше народа, чем полагают печать и телевидение, и что на выборах в ноябре против него противозаконно проголосовали миллионы нелегальных мигрантов. Конуэй парировала критику на этот счет ссылкой на наличие у администрации Трампа "альтернативных фактов".