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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская актриса Мэри Тайлер Мур скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как заявил представитель актрисы, она ушла из жизни в окружении родных и близких.
Ранее портал TMZ проинформировал о госпитализации актрисы в крайне тяжелом состоянии.
Мур - обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус". Она снялась во многих кинофильмах и популярных телесериалах, включая музыкальную ленту "Смена привычки" (Change of Habit, 1969), в которой она исполнила главную роль вместе с Элвисом Пресли, картину "Обыкновенные люди" (Ordinary People, 1980), комедийные сериалы "Шоу Дика Ван Дайка" (The Dick Van Dyke Show, 1961-1966) и "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977).