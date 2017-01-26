"Притяжение" Бондарчука выходит в российский и китайский прокат

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение" выходит в прокат в России и Китае. Как сообщили создатели ленты, они сделали все возможное, чтобы максимально накалить интерес зрителей к первому большому российскому фильму об инопланетянах.

На предваряющей премьеру лекции режиссер показал 16 минут ленты, которые заставили зрительный зал замереть в восторге. "Это уже тот самый Голливуд", - говорят те, кто фильм смотрел. По сюжету, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на московский район Чертаново, в котором хватает своих проблем. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения.

Говоря о сценарии, Бондарчук подчеркнул, что в нем "есть наглая идея - тарелка падает не на Лос-Анджелес, не на Лондон, а на наше родное Чертаново". "Это история про день сегодняшний и про нас, про то, что мы видим каждый день по новостям, по телевизору, это история, которую мы знаем", - заметил он.

Бондарчук сообщил, что с большим трепетом взялся за съемки фильма. "Я очень боялся", - отметил он. Режиссер пояснил, что в картине представлен "день сегодняшний, без прикрас". "Мир, который мы снимали, мы его не придумывали, даже военную технику, которая в кадре выглядит феноменально, - продолжил Бондарчук. - Ты не приукрашиваешь и не придумываешь те границы, в которых комфортнее существовать".

Говоря о масштабах ленты, режиссер шутливо заметил, что "снимал маленькую картину про любовь, но, правда, в IMAX". Так как фильм выйдет в формате IMAX 3D, отметил Бондарчук, "стояла задача позаботиться о зрителе". Он также сообщил, что создатели при выполнении эскизов, в том числе инопланетного корабля, находили вдохновение в работах знаменитого архитектора Захи Хадид, которая скончалась в прошлом году.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

"У меня все в жизни происходит интуитивно, и, когда произошло знакомство с Федором Сергеевичем, тогда я интуитивно понимал, что должно произойти, - рассказал Александр Петров. - Дальше звонок, нужно прийти на пробы "Притяжения". И я понял, что буду сниматься в этом фильме".

Ирина Старшенбаум сказала, что, когда увидела сценарий, "возникло чувство, что просто обязана там сниматься". "Когда ты читаешь историю, у тебя есть абсолютное ощущение, что она твоя, она не может быть чьей-то другой, и ты борешься за это", - сказала актриса.

Визуальные эффекты

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия MainRoadPost ("Сталинград"): на работу над CGI-графикой у команды из 250 специалистов ушло более 7 тыс. часов.

Саунд-дизайнером фильма выступил новозеландец Дэйв Уайтхэд ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район N9"). Фильм "Притяжение" выйдет в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.