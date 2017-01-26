Автор мультперсонажа "Антошка" отмечает 80-летие тремя персональными выставками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Знаменитый советский и российский мультипликатор Леонид Носырев, автор мультперсонажа "Антошка", ставшего его "визитной карточкой", отмечает 80-летний юбилей тремя персональными выставками. Все три включают его живописные и графические работы, а также эскизы к мультфильмам. Об этом юбиляр рассказал корреспонденту ТАСС.

"Я готовлю три персональные выставки. Первая откроется 16 февраля в штаб-квартире фонда Славянской письменности и культуры в Москве, вторая в апреле в подмосковном селе Федоскино и третья - осенью в Ивантеевке. Все три выставки включат живопись, графику и эскизы к мультфильмам", - сказал Носырев. Все три площадки - как путешествие по судьбе Носырева. В подмосковной Ивантеевке он родился, в Федоскино учился в школе миниатюрной живописи, в Москве, окончив курсы художников-мультипликаторов при студии "Союзмультфильм", навсегда связал свою жизнь с мультипликацией и кино.

Парная династия

Все три выставки хотя и персональные, но на них будут работы соавтора и супруги Носырева Веры Кудрявцевой. Кстати, на студии "Союзмультфильм" сейчас трудится его сын Павел Носырев, и тоже в соавторстве с супругой Полиной. "Мы с Верочкой рады, что у нас получилась такая парная династия, что сын и его жена идут практически по нашим стопам", - говорит мэтр отечественной мультипликации.

Сам он сейчас преподает во ВГИКе (с 1996 года - прим. ТАСС) и пишет сценарии к мультфильмам. Недавно завершил литературный сценарий к первой крупной работе сына - мультфильму-сказке "Белозубка". "Павел сейчас на подготовительном этапе съемок. Работает над режиссерским сценарием и раскадровками", - заметил отец.

Свой дебют на "Союзмультфильме" он вспоминает с теплотой. "Антошка" получился яркий, жизнерадостный. "Неплохой персонаж. Запоминающийся. Меня всегда и все спрашивают, какой мультфильм из всех, что создал за 47 лет работы на "Союзмультфильме", самый любимый. На этот вопрос не могу ответить, а "Антошка" стал для меня "визитной карточкой". Никто ведь не знает фамилий и имен создателей мультфильмов. Зато знают героев. А "Антошка" с этими его "тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали, та-рам-пам-пам" такой маленький символ свободы", - рассуждает мастер.

Народное искусство было в основе

Персонажей Носыревым создано множество. Все они, по его словам, разные, но при этом все радостные. Это, по его мнению, проявляется влияние глубокого знания народных промыслов на его творческую манеру. "Народное искусство - изобразительное, литературное, музыкальное - всегда было и остается базой, источником для высокого искусства. А как еще?", - говорит Носырев.

В лучшие времена на студии "Союзмультфильм" работало около 500 художников. Было практически две студии - одна занималась рисованными фильмами, другая - кукольными. Фабрика! Сейчас, по его оценкам, студия живет лишь примерно на 10 процентов прежней мощности, хотя есть признаки начинающегося возрождения.

Леонид Носырев прошелся по родным коридорам и мастерским, так как на студии в честь его дня рождения, который был 22 января, 24 января устроили веселый праздник. Ему здесь всегда рады, любят и ценят. Говоря о прежних временах, мастер отмечает, что народное искусство было любимо и важно не только для него. "Мы все опирались на традиционное искусство и культуру - снималось огромное число мультфильмов по сказкам народов нашей страны", - вспоминает он.

О кино и "кнопочном" поколении

В современном российском кино Носырев выделяет документальное кино о природе, о животных. "Игровые картины не смотрю. Не очень интересно", - признается он. "От новых технологий, от 3D мы никуда не денемся, они будут, нас не спросят. Но ручную работу, рисунок нельзя бросать, это основы", - уверен мастер.

"Если перестать рисовать руками, перестать писать шариковыми ручками в школе, нажимать с детства кнопки, как уже происходит кое-где на Западе, дети не смогут нормально развиться. Голова атрофируется. Ведь моторика необходима, потому что она включает обмен сигналами между мозгом и телом. Отказаться от этого, все равно, что добровольно примерить "тогу" инсультных больных", - предостерегает Носырев.