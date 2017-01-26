Большой театр впервые представит оперу Россини "Путешествие в Реймс"

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые за всю 240-летнюю историю обратился к опере Джоаккино Россини "Путешествие в Реймс". Постановку оперного раритета в концертном исполнении осуществил музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев, который и встанет за дирижерский пульт. Серия премьерных представлений начнется 27 января на новой концертной площадке на Юго-Западе Москвы в зале "Филармонии-2" и продолжится 29 и 31 января на Исторической сцене Большого театра, где в четверг состоится генеральная репетиция. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Опера "Путешествие в Реймс" появится в репертуаре Большого театра спустя почти два века со времени ее создания, и это уже событие и для театра, и для публики", - отметили в пресс-службе.

Удивительная история оперы

У оперы "Путешествие в Реймс" удивительная история. Это сочинение композитор, находившийся в расцвете творческих сил, писал в Париже. Поводом для создания оперы послужил исторический факт - восхождение на французский престол Карла Х. Церемония коронации проходила в Реймсском соборе 28 мая 1825 года.

Действие разворачивается в курортном городке Пломбьер. Там, в гостинице "Золотая лилия" остановилось аристократическое общество на пути в Реймс, где должна состояться коронация. Важные постояльцы, собравшиеся почти со всей Европы, попадают в невообразимо комические ситуации.

Так, у капризной модницы графини де Фольвиль по дороге перевернулась карета с нарядами, и теперь весь гардероб безнадежно испорчен. Русский граф Либенскоф и испанский адмирал Дон Альваро устроили сцену ревности и чуть не вышли на дуэль из-за знатной польки - маркизы Мелибеи. Разногласия из-за другой дамы возникли у английского лорда Сиднея и молодого французского офицера Бельфьоре.

Когда же гости, наконец, утрясли все недоразумения и начинают готовиться к отъезду, выясняется, что во всей округе нет ни одной свободной лошади! Поездку в Реймс приходится отменить! Путешественники, однако, следуя законам комической оперы, недолго пребывают в унынии и решают устроить праздничный банкет прямо в гостинице. Их тосты звучат как череда интернациональных гимнов, завершаемых торжественным общим ансамблем - единым чествованием короля Франции от имени всей Европы.

Триумфальное возвращение из забвения

Первое представление оперы "Путешествие в Реймс" состоялось 19 июня 1825 года в Итальянском театре в Париже, спустя три недели после коронации. Публика с восторгом приветствовала отдельные номера, но все-таки желала не концерта, а оперы. В целом, "Реймс" был принят прохладно и ожиданий своих создателей не оправдал.

После нескольких спектаклей Россини решительно забирает партитуру из театра, и она более чем на столетие погружается в забвение.

Сорок лет назад в библиотеке Римской консерватории были найдены фрагменты партитуры "Путешествия в Реймс". Второе рождение считавшейся утраченной оперы состоялось в 1984 году на Россиниевском фестивале в Пезаро. В качестве режиссера-постановщика выступил Лука Ронкони, за пультом стоял Клаудио Аббадо. С тех пор "Путешествие в Реймс" прочно обосновалось на оперных сценах мира.

В России опера впервые прозвучала в 2001 году на фестивале "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге (в концертном исполнении Академии молодых певцов под управлением Юрия Башмета). Затем ее можно было услышать в Москве на фестивале "Золотая маска".

Сценическая версия была осуществлена в 2005 году Мариинским театром совместно с парижским театром Шатле (музыкальный руководитель постановки - Валерий Гергиев). В Москве "Путешествие в Реймс" было представлено в 2008 году в Камерном зале Дома музыки и Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных силами молодых российских певцов из Московской международной школы вокального мастерства, возглавляемой Дмитрием Вдовиным.

Впервые в Большом

Теперь "Путешествие в Реймс" добралось до Большого театра. Как и в опере, состав "путешественников" интернационаонален. В главных партиях выступят артисты разных стран.

Партию Маркизы Мелибеи исполнит одна из лучших "россиниевских" меццо-сопрано нашего времени Марианна Пиццолато. Графиню де Фольвиль поет солистка Михайловского театра Светлана Москаленко. В партии Коринны выступят молодые солистки Большого театра Ольга Кульчинская и Ольга Селиверстова, хозяйкой гостиницы будет одна из ведущих певиц Мариинского театра Анастасия Калагина.

В партии Графа Либенскофа, русского генерала, занят американский тенор Джон Осборн. В партии Лорда Сиднея впервые в Большом выступит испанский баритон Давид Менендес, роль Дона Профондо доверена Джованни Фурланетто. В концертном исполнении оперы также примут участие Игорь Головатенко, Петр Мигунов, Алексей Неклюдов, Андрей Гонюков и другие солисты оперной труппы и артисты Молодежной оперной программы Большого театра.