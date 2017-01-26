Продюсер "Викинга" иронично оценил обвинения в угрозе нацбезопасности Литвы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Слова депутата литовского парламента о том, что фильм "Викинг", посвященный жизни князя Владимира Святославовича, нацелен на то, чтобы утвердить "в общественном сознании историческую и правовую принадлежность Крыма России, а не Украине" и может угрожать национальной безопасности, смешны и вызывают иронию, считает один из продюсеров картины Анатолий Максимов.

"Фильм открывается словами: "История - это симптом. Диагноз - это мы". Никогда не могли вообразить, насколько затейливым и разнообразным окажется диагноз у тех, кто увидел нашу историю", - сказал в четверг ТАСС Максимов. "Значит, энергия, заложенная в картине, будоражит воображение. Об этом можно только мечтать", - добавил с иронией продюсер.

24 января депутат Сейма (парламента) Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Радвиле Моркунайте-Микуленене заявила о том, что российский кинофильм "Викинг", прокат которого начался недавно в Литве, может угрожать национальной безопасности. Ее заявление, адресованное прежде всего дистрибьюторам ленты, размещено на интернет- странице законодательного собрания.

"Следует обратить внимание на обновленную стратегию национальной безопасности, в которой попытки искажения исторической памяти обозначены как одна из форм информационных угроз национальной безопасности", - указала парламентарий.

По ее версии, блокбастер "Викинг" является "не столько проектом в сфере кино, сколько политическим проектом", нацеленным, в частности, якобы на то, чтобы "с помощью определенных нарративов утвердить в общественном сознании историческую и правовую принадлежность Крыма России, а не Украине". "Нельзя закрывать глаза на то, что информационная война является официальной стратегией соседнего недемократического государства, в которой используются самые разные средства", - утверждала Моркунайте-Микуленене.

Она также призвала литовского дистрибьютора ленты "тщательно оценить содержание материала, руководствуясь не только коммерческой выгодой".

Фильм "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Он вышел на киноэкраны 29 декабря 2016 года. В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси.