Российские музеи зарегистрировали в Госкаталоге рекордное количество предметов за неделю

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские музеи за прошедшую неделю зарегистрировали 117 тыс. музейных предметов в Госкаталоге музейного фона РФ, что на является абсолютным рекордом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Анализируя темпы и объемы регистрации предметов в Государственном каталоге, было установлено, что в самые "урожайные" периоды, в частности в конце кварталов, загружалось до 60 тыс. музейных предметов в неделю, а теперь зафиксирован в два раза больший объем", - цитирует пресс-служба начальника отдела музейного фонда департамента культурного наследия Минкультуры Наталию Чечель.
С 1 января вступили в силу изменения в закон "О музейном фонде РФ и музеях в РФ", которые, в частности, упростили процедуру включения предметов в состав Музейного фонда. В ведомстве поясняют, что музейные предметы, поступившие после 1996 года, а это более 27 млн, в соответствии с законом теперь могут быть зарегистрированы Госкаталоге без соответствующего приказа Минкультуры России, так же, как поступившие до 1996 года предметы. Предметы, поступившие после 1 января 2017 года, должны быть зарегистрированы в Госкаталоге не позднее четырех месяцев после записи в книгу поступлений. Всего же в России 88 млн музейных предметов.
"Дебюрократизация процедуры включения в Музейный фонд и регистрации предметов в Госкаталоге дала хорошие результаты", - резюмировали в Минкультуры.
Формирование Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации, согласно вступившим в силу 1 января изменениям в закон "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской федерации", завершится к 2026 году.