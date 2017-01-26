Финал конкурса гримеров прошел в Москве

Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную сериюСпорт 26 января, 12:57
Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени ЯрыгинаСпорт 26 января, 12:55
Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:38
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атакеОбщество 26 января, 12:37
Финал конкурса гримеров прошел в МосквеКультура 26 января, 12:33
Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференцийНовости партнеров 26 января, 12:32
Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на КамчаткеСпорт 26 января, 12:25
Ударить нельзя судить: за и против декриминализации семейных побоевОбщество 26 января, 12:19
Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В среду, 25 января на западе Москвы прошел финал конкурса "Лучший гример года". Главным организатором состязания стала школа художественного грима Estel Shine киноконцерна "Мосфильм".
За почетное звание лучшего гримера боролись 30 финалистов. С помощью самых невероятных причесок и пластического грима конкурсанты создали десятки уникальных образов – персонажей сказок, героев фильмов и мистических существ. В состав конкурсного жюри вошли режиссер Карен Шахназаров, актер Алексей Булдаков и другие известные деятели искусств.