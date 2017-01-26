Финал конкурса гримеров прошел в Москве

Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды

Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды 24 января, 18:40

Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода

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Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях

Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях 25 января, 15:54

В среду, 25 января на западе Москвы прошел финал конкурса "Лучший гример года". Главным организатором состязания стала школа художественного грима Estel Shine киноконцерна "Мосфильм".

За почетное звание лучшего гримера боролись 30 финалистов. С помощью самых невероятных причесок и пластического грима конкурсанты создали десятки уникальных образов – персонажей сказок, героев фильмов и мистических существ. В состав конкурсного жюри вошли режиссер Карен Шахназаров, актер Алексей Булдаков и другие известные деятели искусств.