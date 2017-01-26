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Музеи Крыма могут принять участие в рассмотрении апелляции по делу о скифском золоте

Культура
26 января, 13:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Министр культуры Крыма назвала решение окружного суда Амстердама о возвращении коллекции Киеву "варварским"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Представители музеев Республики Крым, вероятно, примут участие в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о принадлежности коллекции скифского золота. Об этом сообщила журналистам в Симферополе министр культуры региона Арина Новосельская.

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Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама вернуть золото скифов Украине

"Наши руководители музеев участвовали в заседаниях (при первом рассмотрении дела), думаю, что они будут участвовать и в следующем", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

"Каковы перспективы? Этот вопрос политический, и сколько можно будет бороться, столько Крым будет биться, используя все возможные методы", - добавила Новосельская.

Она назвала решение окружного суда Амстердама о возвращении коллекции золота скифов Украине "варварским". "То, что найдено на крымской земле в различное время, должно быть здесь, должно быть возвращено в Крым, иначе нарушается пуповинная связь экспонатов с музеями. Нарушается принцип музейной безопасности: так можно любую коллекцию вывезти и потерять ее навсегда", - отметила Новосельская.

По ее словам, в экспозиции около 2 тыс. предметов, их примерная оценочная стоимость составляет порядка €2 млн. "Но это страховая стоимость, вы понимаете, что на рынке их стоимость в разы, а где-то в десятки раз выше", - сказала она.

Судебный спор

Как сообщал ТАСС, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине. Накануне Новосельская на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщила, что крымские музеи подали апелляционную жалобу.

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Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

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