Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режиссер Дэнни Бойл представит в Москве продолжение фильма "На игле"

Культура
26 января, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Фильм выйдет на российские экраны 8 марта
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

© EPA/ANDREW COWIE

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создатель фильма "Миллионер из трущоб", британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл 8 февраля представит в Москве свою новую картину T2 Trainspotting ("На игле-2").

Смотрите также
В сети появился первый официальный трейлер фильма "На игле 2"

Об этом ТАСС сообщили прокатчики ленты, которая выйдет на российские экраны 8 марта.

"Режиссер примет участие в фотоколле и даст пресс- конференцию, где расскажет о своей картине", - отметил собеседник агентства.

В аннотации к ленте говорится, что "знакомые всем по культовому фильму "На игле" герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще".

"В США драма Бойла выйдет в прокат 17 марта", - рассказали организаторы. Главные роли в фильме исполнили Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл ("На игле", "Пляж"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Охотники за разумом"), Юэн Бремнер ("На игле", "Исход: Цари и Боги").

Дэнни Бойлу 60 лет. Среди самых известных его фильмов - "Неглубокая могила", "Пляж", "28 дней спустя", "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс" и другие. За "Миллионера из трущоб" режиссер получил "Оскар" и "Золотой глобус".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Финал конкурса гримеров прошел в Москве
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
7
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалиции
Темы дня
Реклама