Режиссер Дэнни Бойл представит в Москве продолжение фильма "На игле"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создатель фильма "Миллионер из трущоб", британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл 8 февраля представит в Москве свою новую картину T2 Trainspotting ("На игле-2").

Об этом ТАСС сообщили прокатчики ленты, которая выйдет на российские экраны 8 марта.

"Режиссер примет участие в фотоколле и даст пресс- конференцию, где расскажет о своей картине", - отметил собеседник агентства.

В аннотации к ленте говорится, что "знакомые всем по культовому фильму "На игле" герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще".

"В США драма Бойла выйдет в прокат 17 марта", - рассказали организаторы. Главные роли в фильме исполнили Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл ("На игле", "Пляж"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Охотники за разумом"), Юэн Бремнер ("На игле", "Исход: Цари и Боги").

Дэнни Бойлу 60 лет. Среди самых известных его фильмов - "Неглубокая могила", "Пляж", "28 дней спустя", "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс" и другие. За "Миллионера из трущоб" режиссер получил "Оскар" и "Золотой глобус".