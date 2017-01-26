Василий Ливанов готов озвучивать Карлсона в новых сериях

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Знаменитый артист Василий Ливанов, чьим голосом говорил Карлсон в советской серии мультфильмов, готов вновь озвучивать этого персонажа книг Астрид Линдгрен. Об этом он заявил журналистам в кулуарах церемонии награждения в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручил ему орден Почета.
Ранее сообщалось, что студия "Союзмультфильм" и внук Астрид Линдгрен (1907-2002) Олаф Ньюман обсуждают возможность создания продолжения мультсериала о "Малыше и Карлсоне".
"Почему нет?" - ответил Ливанов на вопрос, готов ли он снова озвучивать Карлсона. Актер добавил, что если такое предложение поступит, то он согласится. Однако, по словам артиста, переговоров об этом с ним пока не было.
"Люди, которые собираются это делать, еще со мной не разговаривали", - сказал Ливанов.