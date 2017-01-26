Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказал в иске актеру и режиссеру Армену Джигарханяну к его бывшей супруге Татьяне Власовой о взыскании $77 тысяч за дом в США.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Пресненский суд постановил в исковых требованиях Джигарханяну отказать", - сказала она.

Поводом для подачи иска стала продажа частного дома в США, который ранее приобрели супруги за $133 тыс. Согласно исковым требованиям, адвокаты режиссера просили у ответчицы половину суммы в $66,5 тыс., вырученной от продажи дома, а также в качестве процентов $10,5 тыс. "за пользование денежными средствами".

Официально брак был расторгнут в 2015 году.