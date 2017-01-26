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Глава ПЕН-центра опроверг членство Светланы Алексиевич в организации

Культура
26 января, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Евгений Попов не исключил варианта с единичным выписыванием членского билета для белорусской писательницы
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Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич

© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Писательница Светлана Алексиевич не была членом ПЕН-центра. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС президент этого объединения Евгений Попов.

"Никаких следов пребывания Светланы Алексиевич в ПЕН-клубе нет", - сказал он. "Нет заявления о приеме, она не писала его, нет рекомендателей. Извините, если она членом была с 1995 года, то она ни копейки не заплатила взносов, а это было бы поводом для исключения", - подчеркнул Попов.

Он также заметил, что ранее в ПЕН-клубе "царил бардак", а членский билет мог быть выписан Алексиевич как одноразовый - например, для получения визы.

"Светлана Алексиевич - известный человек, кто-то ее включил в список (сайта ПЕН-центра), она там и была, - продолжил Попов. - Но когда выяснилось, что она никогда не состояла в ПЕН-клубе, ее имя исключили".

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Ранее Алексиевич сообщила, что покинула клуб. "Собиралась давно, а последней каплей стал отказ большинства членов организации подписать обращение в защиту украинского кинорежиссера Олега Сенцова (осужден в России за террористическую деятельность - прим. ТАСС) и исключение из "Русского ПЕН-центра" журналиста Сергея Пархоменко", - сказала она.

В 1921 году в Великобритании был учрежден ПЕН-клуб - творческое объединение писателей, поэтов и журналистов, современное название - Международный ПЕН-клуб (PEN International). Русский ПЕН-центр является российским отделением международной организации.

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Алексиевич, Светлана Александровна
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