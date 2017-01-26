Новые артисты ансамбля им. Александрова выйдут на сцену уже весной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новые артисты хора Ансамбля имени Александрова, которые прошли отбор в коллектив, пройдут подготовку в течение нескольких месяцев и примут участие в гастролях ансамбля в Чехии и Словакии весной 2017 года. Об этом сообщил ТАСС ведущий солист коллектива Вадим Ананьев.

Собеседования и прослушивания кандидатов на вакантные должности солистов, артистов хора и балета Ансамбля имени Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи, прошли в Москве с 19 по 25 января. "Нужно несколько месяцев, чтобы они (новые артисты) вошли в репертуар, выучили песни, которые звучат всегда - это и "Священная война", и "На солнечной поляночке", и "Соловьи", "Вдоль по Питерской". У нас впереди гастроли в Чехии и Словакии весной, они не отменялись, билеты проданы, и люди ждут приезда коллектива", - рассказал Ананьев.

Солист, работающий в коллективе тридцатый год, отметил, что на полную адаптацию в ансамбле уйдут годы. "Чтобы хор спелся и был единым коллективом с оркестром, солистами и исполнял достойно песни, которые пели наши товарищи, нужны годы", - подчеркнул Ананьев. По его словам, особую сложность представляет то, что тональности и оркестровки не меняются со времен работы в ансамбле Александра Васильевича Александрова.

Свою помощь в возрождении Ансамбля имени Александрова предложили бывшие участники коллектива. "Пришли ветераны коллектива, которые пообещали помочь сохранить традицию в исполнении многих произведений", - добавил Ананьев.

Он отметил высокий уровень подготовки участников прослушиваний. "Я был на некоторых прослушиваниях. Есть очень достойные вокалисты из разных регионов страны. Из Казани, Чувашии, Омска, Балтики - со всей России приезжали и прилетали. Есть достойные басы, баритоны, меньше теноров", - заметил солист, предположив, что в хор смогут отобрать хотя бы 20 новых участников из требуемых 30. В комиссию из девяти человек вошли представители ведущих музыкальных коллективов Москвы, профессура, вокалисты, дирижеры и композиторы.

Крушение самолета Ту-154

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря прошлого года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

В катастрофе погибли 64 участника этого творческого коллектива, а также его художественный руководитель, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.