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Романтический минимализм: сможете ли вы отличить Гласса от Шуберта

Культура
31 января, 10:00 UTC+3
ТАСС подготовил тест, который поможет выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в классической музыке
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Франц Шуберт

Франц Шуберт

© Hulton Archive/Getty Images

31 января исполняется 220 лет со дня рождения великого немецкого композитора и пианиста Франца Шуберта. В этот же день свой 80-летний юбилей отмечает другой всемирно известный музыкальный классик — американец Филип Гласс. С первого взгляда, между ними мало общего. Шуберт — основоположник и яркий представитель романтизма, Гласс — минималист, проповедник музыки паттернов (постоянно повторяющихся композиционных отрезков). 

Но Гласс не раз говорил, что Шуберт — его самый любимый композитор. Влияние немецкого классика на американского слышится не только в ранних работах Гласса, но и проходит красной линией через все его творчество. Тем не менее стиль Гласса, как и Шуберта, весьма узнаваем. Пройдите тест и попробуйте угадать, какой из классиков написал каждую композицию.

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