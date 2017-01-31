Романтический минимализм: сможете ли вы отличить Гласса от Шуберта

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31 января исполняется 220 лет со дня рождения великого немецкого композитора и пианиста Франца Шуберта. В этот же день свой 80-летний юбилей отмечает другой всемирно известный музыкальный классик — американец Филип Гласс. С первого взгляда, между ними мало общего. Шуберт — основоположник и яркий представитель романтизма, Гласс — минималист, проповедник музыки паттернов (постоянно повторяющихся композиционных отрезков).
Но Гласс не раз говорил, что Шуберт — его самый любимый композитор. Влияние немецкого классика на американского слышится не только в ранних работах Гласса, но и проходит красной линией через все его творчество. Тем не менее стиль Гласса, как и Шуберта, весьма узнаваем. Пройдите тест и попробуйте угадать, какой из классиков написал каждую композицию.