Кинопремия "Золотой орел" ввела три новые номинации

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Национальная кинопремия "Золотой орел", вручение которой состоится в Москве 27 января, в год своего 15-летия ввела три новые номинации - теперь ежегодно будут вручаться награды за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам, за лучшие визуальные эффекты и за лучший короткометражный фильм. Как рассказал сегодня ТАСС член президиума Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ, продюсер церемонии Леонид Верещагин, "российская киноиндустрия вышла на новый уровень и не отмечать представителей этих кинематографических специальностей уже нельзя".

"Учитывая, что в кинематографической среде растет авторитет Академии и что интерес к премии "Золотой орел" со стороны участников рынка также растет, президиум Академии решил с этого года ввести три новые номинации", - пояснил Верещагин. Рассуждая о новой номинации "Лучшие визуальные эффекты", продюсер отметил, что "в последнее время ни один большой зрелищный фильм не обходится без серьезной, мощной работы специалистов по визуальным эффектам, это видно и по главным фильмам прошлого года - картинам "Экипаж", "Ледокол", "Дуэлянт". Верещагин считает, что сейчас российские профессионалы "сделали большой шаг вперед, начав успешно конкурировать на всех рынках мира с ведущими профессионалками в этой области".

Вторая новая номинация - "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам". "Есть такие картины, к примеру, "Владимир Высоцкий. Спасибо, что живой", которые, по сути, построены на том, что актеры с помощью грима преображаются полностью", - пояснил продюсер, добавив, что эти специалисты также достойны наград "Золотого орла".

Что же касается короткометражных фильмов, которые раньше не могли претендовать на премию, по мнению Верещагина, именно такие работы позволяют определить будущего талантливого режиссера. "Короткометражные фильмы - это своеобразная кузница кадров для молодых. Если режиссер за 20 минут может рассказать хорошую историю, значит, в будущем он снимет и хорошую полнометражную картину", - считает продюсер. Он отметил, что короткометражки участвуют в конкурсах многих кинофестивалей, а в Калининграде проходит киносмотр "Короче", посвященный исключительно короткометражным фильмам.

"Введение трех новых номинаций - это главная новация, которой будет отличаться 15-я по счету церемония, - сказал Верещагин. - Все остальное - антураж. Он тоже будет, церемония обещает стать насыщенной и зрелищной, а самое главное - это интрига: кто же станет лучшим?"

Церемония вручения кинопремии "Золотой орел" состоится в первом павильоне "Мосфильма". На звание "Лучшего фильма года" претендуют пять картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.