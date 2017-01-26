Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинопремия "Золотой орел" ввела три новые номинации

Культура
26 января, 17:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Отныне ежегодно награды будут вручать художникам по гриму и пластическим спецэффектам, авторам визуальных эффектов и режиссерам короткометражек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Национальная кинопремия "Золотой орел", вручение которой состоится в Москве 27 января, в год своего 15-летия ввела три новые номинации - теперь ежегодно будут вручаться награды за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам, за лучшие визуальные эффекты и за лучший короткометражный фильм. Как рассказал сегодня ТАСС член президиума Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ, продюсер церемонии Леонид Верещагин, "российская киноиндустрия вышла на новый уровень и не отмечать представителей этих кинематографических специальностей уже нельзя".

Смотрите также
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский о невключении своего фильма в число номинантов "Оскара": "Ну и слава Богу"

"Учитывая, что в кинематографической среде растет авторитет Академии и что интерес к премии "Золотой орел" со стороны участников рынка также растет, президиум Академии решил с этого года ввести три новые номинации", - пояснил Верещагин. Рассуждая о новой номинации "Лучшие визуальные эффекты", продюсер отметил, что "в последнее время ни один большой зрелищный фильм не обходится без серьезной, мощной работы специалистов по визуальным эффектам, это видно и по главным фильмам прошлого года - картинам "Экипаж", "Ледокол", "Дуэлянт". Верещагин считает, что сейчас российские профессионалы "сделали большой шаг вперед, начав успешно конкурировать на всех рынках мира с ведущими профессионалками в этой области".

Вторая новая номинация - "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам". "Есть такие картины, к примеру, "Владимир Высоцкий. Спасибо, что живой", которые, по сути, построены на том, что актеры с помощью грима преображаются полностью", - пояснил продюсер, добавив, что эти специалисты также достойны наград "Золотого орла".

Что же касается короткометражных фильмов, которые раньше не могли претендовать на премию, по мнению Верещагина, именно такие работы позволяют определить будущего талантливого режиссера. "Короткометражные фильмы - это своеобразная кузница кадров для молодых. Если режиссер за 20 минут может рассказать хорошую историю, значит, в будущем он снимет и хорошую полнометражную картину", - считает продюсер. Он отметил, что короткометражки участвуют в конкурсах многих кинофестивалей, а в Калининграде проходит киносмотр "Короче", посвященный исключительно короткометражным фильмам.

Смотрите также
Кадр из фильма "Рай", режиссер Андрей Кончаловский
"Рай" Андрея Кончаловского не попал в число номинантов на премию "Оскар"

"Введение трех новых номинаций - это главная новация, которой будет отличаться 15-я по счету церемония, - сказал Верещагин. - Все остальное - антураж. Он тоже будет, церемония обещает стать насыщенной и зрелищной, а самое главное - это интрига: кто же станет лучшим?"

Церемония вручения кинопремии "Золотой орел" состоится в первом павильоне "Мосфильма". На звание "Лучшего фильма года" претендуют пять картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Страшно и интересно: финал конкурса гримеров в Москве
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
5
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама