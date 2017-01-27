Обладателей национальной кинопремии "Золотой орел" назовут в Москве

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Обладатели национальной кинопремии "Золотой орел" будут объявлены в пятницу в Москве. Как сообщили ТАСС в исполнительной дирекции Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, 15-я по счету церемония награждения лауреатов пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

На звание "Лучшего фильма года" претендуют 5 картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссера.

Фаворитами церемонии, скорее всего, станут "Дуэлянт" и "Экипаж". Фильм Мизгирева номинирован в 10 основных категориях (кроме сценария и лучшей женской роли), картина Николая Лебедева - также в 10 (в категории "Лучшая мужская роль" на премию претендуют сразу два артиста, сыгравшие в "Экипаже", - Сергей Шакуров и Сергей Газаров). "Рай" Кончаловского, уже удостоенный награды российских кинокритиков "Белый слон", может получить пять "Золотых орлов". "Дама пик" Павла Лунгина не претендует на премию в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа", однако выдвинута в актерских категориях, а также может быть отмечена за лучшие монтаж и грим.

В коротком списке премии в номинации "Лучшая женская роль в кино" представлены Ксения Раппопорт ("Дама пик"), Юлия Высоцкая ("Рай"), Виктория Исакова ("Ученик"), в мужской категории - Петр Федоров ("Дуэлянт"), Иван Янковский ("Дама пик"), Данила Козловский ("Экипаж"). За лучшие роли на телевидении могут быть отмечены Юлия Пересильд, Ольга Погодина, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Константин Хабенский и Евгений Ткачук.

На премию также выдвинуты представители практически всех кинематографических профессий, будут отмечены неигровые фильмы, анимационные, сериалы. Назовут и лучший зарубежный фильм в российском прокате. В этом году "Золотой орел" ввел три новые номинации, будут отмечены создатели короткометражек, визуальных эффектов, художники по гриму и пластическим спецэффектам. Обладатели призов в самых почетных номинациях станут известны лишь на самой церемонии.

"Вручая премии, мы исходим из одного главного принципа - таланту надо помогать, посредственность сама пробьется", - сказал ТАСС президент Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, народный артист СССР Владимир Наумов. "Введение трех новых номинаций - главная новация, которой будет отличаться 15-я по счету церемония, - отметил член президиума Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ, продюсер церемонии Леонид Верещагин. - Все остальное - антураж. Он тоже будет, церемония обещает стать насыщенной и зрелищной, а самое главное - это интрига: кто же станет лучшим?".