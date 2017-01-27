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"Капричос" в Пушкинском и концерты в Исаакие: чем заняться в выходные

Культура
27 января, 16:00 UTC+3
Все самое интересное в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде, Казани и Ставрополе с 27 по 29 января
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Гойя и Дали в Пушкинском

  • 24 января в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) в Москве открылась выставка "Капричос. Гойя и Дали", которая объединила созданные с разницей в 180 лет офорты двух испанских художников. Представленные в экспозиции работы Гойи на выставке происходят из музейной коллекции, а Дали — из частной.
  • "Капричос" Франсиско Гойи — сатирическая серия из 80 графических работ, созданная в конце XVIII века и высмеивающая политические, религиозные и социальные события того времени. Спустя почти 180 лет этот проект осовременил Сальвадор Дали: он брал за основу изображение Гойи, дополнял его сюрреалистическими элементами, цветом и называл по-своему.
  • Работы на экспозиции располагаются вместе, и каждая пара снабжена комментариями Гойи; Дали не писал собственные, ограничившись переменой названий. Например, лист "Какая жертва!" трансформировался в "Какие чудные вишенки!" — ими стали головы персонажей, которые поедает пририсованная сверху голова. Вместе с тем один из самых известных листов серии — "Сон разума рождает чудовищ" — сохранил оригинальное название и у Дали.

Выставки и концерты в память о снятии блокады

  • В Санкт-Петербурге в выходные пройдет серия мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Общедоступные концерты состоятся в пятницу в Санкт-Петербургском государственном театре "Мюзик-Холл". Там оркестр под управлением дирижера Фабио Мастранджело исполнит кантату Stabat Mater ("Мать скорбящая") Перголези и симфонию №35 "Haffner" Моцарта. Также в Исаакиевском соборе прозвучат шедевры русской духовной музыки — хоровые сочинения Сергея Рахманинова, русские народные песни, произведения военного времени и песни, посвященные теме войны.
  • Концерт, посвященный памятной дате, пройдет в воскресенье в концертном зале Павловского дворца. В программе инструментальная музыка русских, советских и зарубежных композиторов, блокадные стихи, песни военных лет. Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 29 января представит городской концерт вокально-хоровых и театральных коллективов "Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война".
  • В Ставрополе 27 января открывается экспозиция "В голодной петле" музея "Память". На выставке представлены фотографии, копии документов и литература, посвященные очередной годовщине полного снятия блокады. Самые главные экспонаты — личные вещи блокадников и копия дневника Тани Савичевой, который стал символом того времени, символом жизни и смерти рядовой семьи двухмиллионного Ленинграда.

"Легендарный Калашников" и музей бронетанковой техники

  • В музее пушечного двора Казанского кремля 27 января стартует экспозиция "Легендарный Калашников". Она составлена из фондов Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. На выставке представят личные вещи, нагрудные знаки, ордена, медали, а также оружие и оружейные принадлежности, в том числе макеты винтовки "Росс-Энфилд" и ручного пулемета системы Дегтярева.
  • 28 января первых посетителей примет новый музей бронетанковой техники под Белгородом. Он организован на базе военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле". В четырех залах музея представлена история развития танкостроения, начиная с эпохи Возрождения и до современности. Так, например, в одном из залов располагается макет танка Леонардо да Винчи. Экспозиция оснащена специальными "маркерами" для прослушивания аудиогидов, сенсорными экранами и современным аудиовизуальным оборудованием.

Фильмы про Бродского и картины Брусиловского

  • 28 января — День памяти Иосифа Бродского. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме организует к этой дате показ нескольких фильмов о Бродском поэта, драматурга и режиссера Николая Якимчука. Автор сам представит зрителям документальные фильмы "Иосиф Бродский: Гиперссылка" о месте пребывания Бродского во время ссылки — деревне Норинской, а также "Иосиф Бродский: Северный край" (премьера) и игровой фильм "Достобродский (Достоевский-Бродский)" о том, как человек сначала вспоминает приятеля своей молодости поэта Иосифа Бродского, а затем, трансформируясь в персонажа Достоевского, неожиданно объединяет два этих важнейших для русской культуры имени — Бродского и Достоевского. 
  • В четверг в екатеринбургской галерее "Арт-птица" открылся музей художника Миши Брусиловского. Здесь выставлены картины из частной коллекции мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому принадлежит инициатива создания музея. Брусиловский — один из самых дорогих российских художников. В 2006 году на аукционе Sotheby's его полотно "Футбол" было продано за рекордные на тот момент 108 тыс. фунтов стерлингов. 

Сольные концерты Бориса Березовского и Антона Батагова

  • 29 января известный пианист Борис Березовский даст концерт в Большом зале Московской консерватории. Он сыграет сразу три сонаты: №29 Бетховена, вторую — Шопена (ту самую, в которую входит Траурный марш) и восьмую — Прокофьева. В качестве небольшой передышки — элегическая Четвертая баллада Шопена.
  • 22 января пианист и композитор Антон Батагов выступил в Санкт-Петербурге с программой "Филип Гласс. Этюды". На этой неделе российский виртуоз даст концерт в Москве — на сцене Дома музыки почти два часа будут звучать текучие фортепианные пьесы великого американского минималиста.
  • В "Филармонии-2" 27 января прозвучит опера "Путешествие в Реймс" Джоакино Россини. Исполнит кантату симфонический оркестр и хор Большого театра под управлением дирижера Тугана Сохиева. В московской премьере, помимо российских артистов, примут участие одна из лучших в мире россиниевских контральто Марианна Пиццолато и универсальный баритенор Джон Осборн.

Шведский метал и британский инди-рок

  • В петербургском Aurora Concert Hall 27 января выступят легенды шведского дэт-метала — группа Dark Tranquillity. Коллектив, которому в этом году исполняется уже 27 лет, отыграет концерт в рамках поддержки альбома Atoma — своей новой, 11-й по счету пластинки. 29 января шведы выступят в столичном клубе Yotaspace.
  • 28 января в том же Yotaspace сыграет британская инди-поп группа Blossoms. Свой дебютный альбом они выпустили лишь в прошлом году, однако уже сумели завоевать поклонников среди молодежи по всему миру. 
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