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Россия представит на 57-й арт-биеннале в Венеции проект Theatrum Orbis Terrarum

Культура
27 января, 13:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Светлана Янкина
Общий бюджет проекта составляет 45-50 млн рублей, сообщил комиссар павильона России и главный куратор экспозиции Семен Михайловский
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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Россия представит на 57-й биеннале современного искусства в Венеции в этом году проект Theatrum Orbis Terrarum, отсылающий к названию первого в истории географического атласа современного типа, который был издан в 1570 году. В выставке примут участие художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, а также Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил в пятницу комиссар павильона России и главный куратор экспозиции Семен Михайловский.

"Гриша (Брускин - прим. ТАСС) предложил это название, это голландский атлас, в котором был описан мир. "Театрум" - вот этот "театр", слово, которое для нас существенно. Потому что у Гриши экспозиция, которая так и называется - "Смена декораций, Blocked Content у Recycle и Inner Physics у Саши Пироговой. Мир раздирают конфликты, страсти, мы не можем на это не реагировать. Какая-то эмоциональность и страстность у нас в этом проекте, безусловно, будет", - сказал он.

Общий бюджет проекта, по словам Михайловского, составляет 45-50 млн рублей, Минкультуры выделяет 7 млн рублей (уборка павильона, смотрители и командировки), остальное - внебюджетные средства.

Художники о проекте

В этот раз, как и на последней архитектурной биеннале, драматургия выставки будет развиваться в зависимости от архитектурных особенностей павильона России, построенного в 1914 году по проекту Алексея Щусева. Сейчас у него два уровня, с двумя входами - снизу и сверху, а также лестница по центру павильона, которая соединяет верхнее и нижнее пространства. В отличие от прошлой выставки, где движение зрителя происходило снизу вверх, здесь все будет ровно наоборот. Наверху, в анфиладе из трех залов, разместится проект одного из самых известных на Западе российских художников - Гриши Брускина. Над ним он работал последние два года и планировал показать в крупном музее вроде Центра Помпиду или же в параллельной программе биеннале, пока не получил приглашение к участию в российской выставке.

"Это метафора нового миропорядка. Меня интересует современность как тема, современность, которая все время меняется на наших глазах. Новые формы терроризма, новые формы контроля за населением, взаимоотношения власти и толпы, миграция народов - это все меня интересует в перспективе истории. Меня интересует современность, которая одновременно имеет отношение к древности", - рассказал художник о своей инсталляции "Смена декораций".

В нижних залах, как рассказали организаторы, будут показаны проекты молодых художников.

В свою очередь Саша Пирогова поделилась, что ее проект - это видеоработа, допускающая возможность преодоления смерти через физическую теорию, а Андрей Блохин рассказал, что Recycle представит тотальную инсталляцию - размышления на тему жизни и смерти в виртуальном мире.

Да здравствует искусство!

Основной темой биеннале, которая пройдет с 13 мая по 26 ноября, ее куратор, главный куратор Центра Помпиду Кристин Масель предложила Viva Arte Viva, которую можно интерпретировать как "Да здравствует живое искусство".

По традиции, старейшая и самая авторитетная в мире биеннале современного искусства проходит в Венеции попеременно с биеннале архитектуры. Приглашенный куратор задает тему и готовит основную выставку, которая демонстрируется в Арсенале и Садах Джардини, где располагаются также павильоны разных стран, в том числе России. Как и на Венецианском кинофестивале, на биеннале раздают "Золотых львов": жюри выбирает лучшую национальную выставку, лучшую работу в основном проекте, вне конкурса вручается награда за вклад в архитектуру, а перспективный молодой архитектор получает "Серебряного льва".

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