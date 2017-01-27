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Путин наградил орденами балетмейстера Григоровича, режиссеров Меньшова и Прошкина

Культура
27 января, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Президент также наградил Орденом Дружбы главу - председателя правительства республики Тыва
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил балетмейстера Юрия Григоровича, режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина, а также целую группу представителей различных сфер деятельности государственными наградами.

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Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, балетмейстер балетной труппы Большого театра Юрий Григорович награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и мирового хореографического искусства и многолетнюю творческую деятельность".

Меньшов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Прошкин - такого же ордена, но III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, президент наградил главу - председателя правительства республики Тыва Шолбана Кара-Оола Орденом Дружбы "за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

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Персоны
Григорович, Юрий Николаевич Путин, Владимир Владимирович Меньшов, Владимир Валентинович
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