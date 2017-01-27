Путин наградил орденами балетмейстера Григоровича, режиссеров Меньшова и Прошкина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил балетмейстера Юрия Григоровича, режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина, а также целую группу представителей различных сфер деятельности государственными наградами.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, балетмейстер балетной труппы Большого театра Юрий Григорович награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и мирового хореографического искусства и многолетнюю творческую деятельность".

Меньшов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Прошкин - такого же ордена, но III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, президент наградил главу - председателя правительства республики Тыва Шолбана Кара-Оола Орденом Дружбы "за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".