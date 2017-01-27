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Полиция начала экспертизу высказываний Трунова и Маруани по заявлению Киркорова

Культура
27 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Следователи уже опросили юриста Игоря Трунова. Правоохранители собираются побеседовать с артистом и представителями СМИ
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция провела опрос юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова о клевете со стороны лидера французской группы Space Дидье Маруани. Об этом ТАСС сообщил сам Трунов.

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"Сегодня меня опросили в управлении ГУ МВД РФ по Москве по расследованию уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Дидье Маруани пока на опрос не вызывают", - сказал Трунов. Он уточнил, что Маруани, как ожидается, будет опрошен после получения результатов лингвистической экспертизы, назначенной по их (Трунова и Маруани - прим. ТАСС) высказываниям в СМИ, в том числе на пресс-конференции. Также следователь планирует провести опросы и представителей СМИ.

Сам Трунов считает безосновательным заявление Киркорова о клевете. "Самое главное, что в данном случае нет квалифицирующего признака клеветы - умышленное распространение сведений, не соответствующих действительности", - отметил он.

Ранее Маруани просил российский суд запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь", которая, по мнению французского музыканта, является переработкой его композиции Symphonic Space Dream, возместить ему ущерб от нарушения авторских прав и компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков более 75 млн рублей. Кроме Киркорова ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО "Филипп Киркоров продакшн", Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК. Мосгорсуд вернул иск заявителю, теперь он намерен обратиться в американский суд.

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28 ноября прошлого года Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. На следующий день Маруани и Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения. Уже после их задержания адвокат российского певца Александр Добровинский опроверг информацию о договоренностях, заявив, что с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении уголовного дела в отношении Маруани и Трунова по факту вымогательства.

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