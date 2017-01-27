Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль к 150-летию Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Актер Михаил Пореченков предложил организовать в Нижнем Новгороде кинофестиваль полнометражных фильмов, мероприятие может быть приурочено к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, которое отмечается в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инициативу популярный актер и заслуженный артист РФ озвучил во время посещения Нижнего Новгорода на встрече с мэром. "Нижний Новгород - один из самых красивых городов России, овеянный славой и большой историей, а собственного серьезного кинофестиваля у города, к сожалению, пока нет. Поэтому хотелось бы, чтобы у города был большой красивый, правильный фестиваль, чтобы люди сюда приезжали, привозили друзей, смотрели и любовались городом. Если это произойдет, то сюда могут приехать все звезды: и Никита Михалков, и Федор Бондарчук, и другие известные актеры и режиссеры", - сказал Пореченков.

Он отметил, что в столице Приволжья можно было бы организовать кинофестиваль полнометражных фильмов. Актер подчеркнул, что уже имеет опыт проведения подобных мероприятий: в частности, при его непосредственном участии в Москве успешно проходит фестиваль короткометражных фильмов "Святая Анна". Пореченков также согласился с идеей приурочить мероприятие к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, которое отмечается в 2018 году.

"Мы поддержали идею провести кинофестиваль в честь 150-летия нашего выдающегося писателя Максима Горького. Сейчас надо будет сформировать рабочую группу, которая подготовит "дорожную карту". Будем стремиться к тому, чтобы кинофестиваль состоялся и прошел на высоком уровне", - сказал глава города Иван Карнилин. В администрации добавили, что во время фестиваля планируется проведение различных мастер-классов, творческих встреч, а также открытых показов.

В 2015 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 150-летия со дня рождения писателя Максима Горького. Кабмину РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, а властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке к празднику.