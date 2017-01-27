Выставка музыкальных инструментов Валерия Халилова пройдет в Москве в августе

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Коллекцию музыкальных инструментов художественного руководителя Ансамбля имени Александрова, народного артиста РФ Валерия Халилова, который погиб при крушении Ту-154 под Сочи, представят на выставке в Москве в августе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК имени Глинки) Михаил Брызгалов.

"У Валерия Михайловича собрано много разных коллекций. Мы договорились с его родственниками, что сделаем выставку к открытию фестиваля "Спасская башня". Это будет где-то во второй половине августа", - заявил Брызгалов.

Кроме того, ВМОМК имени Глинки проведет 29 января вечер памяти Халилова - в канун дня рождения артиста. Мероприятие пройдет в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки. На концерте выступит Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением регента и художественного руководителя Александра Занорина. Коллектив исполнит духовные хоровые произведения, обработки народных песен и песни военных лет, "которые очень любил Валерий Халилов", отметили в пресс- службе ВМОМК имени Глинки.

Гости вечера увидят слайд- и видеошоу, посвященные Халилову, в том числе личные фотографии музыканта.

Трагедия над Черным морем

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Валерий Халилов

Валерий Михайлович Халилов - народный артист России, дирижер и композитор. С 2002 г. по 2016 г. - начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. В апреле 2016 г. был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Являлся музыкальным руководителем международных военно- музыкальных фестивалей "Спасская башня" (Москва, с 2007 г.), "Амурские волны" (Хабаровск), "Марш столетия" (Тамбов) и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно- Сахалинске.