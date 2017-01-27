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Швыдкой назвал чудовищным варварством разрушение боевиками памятников в Пальмире

Культура
27 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Террористы ИГ разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уничтожение террористами памятников в сирийской Пальмире это чудовищное варварство, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"То, что там происходит - чудовищное варварство, и ужасно, что у нас нет инструментов, чтобы его остановить, кроме реальных военных действий", - сказал он.

20 декабря стало известно, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Информация о том, насколько сильно от рук вандалов пострадали архитектурные памятники, не приводится.

Ранее в Пальмиру, освобожденную от террористов ИГ в марте при содействии ВКС РФ и разминированную российскими саперами, выезжали российские специалисты. Отчет о результатах этой поездки был передан в ЮНЕСКО, а директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский предлагал Минкультуры РФ создать комиссию по восстановлению памятников Сирии. Российские археологи находились в Пальмире до сентября.

"Прежде, чем там не закончится война и не будут разминированы вновь заминированные территории, посылать туда специалистов нельзя", - заключил Швыдкой.

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