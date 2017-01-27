Хореограф Юрий Григорович выпускает в Антверпене свой балет "Спартак"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выдающийся российский хореограф, балетмейстер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), народный артист СССР Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей, выпускает в театре Антверпена свой знаменитый балет "Спартак".

"Премьера спектакля состоится сегодня вечером", - сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. "Так совпало, что именно сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин наградил балетмейстера Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и мирового хореографического искусства и многолетнюю творческую деятельность", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации", - сказал Урин.

"Мы поздравляем Юрия Николаевича (Григоровича) с присуждением ему высшей награды Российской Федерации и желаем ему еще долгих и плодотворных лет жизни и творчества, а сегодня - успеха его "Спартаку" в Антверпене", - заявил гендиректор ГАБТ.

Все билеты на "Спартак" проданы

Как стало известно ТАСС, премьере "Спартака" в Антверпене гарантирован аншлаг. "Все билеты на семь премьерных показов спектакля проданы, а зал у нас вмещает более 2 тысяч человек", - сообщил руководитель балета в Антверпене, известный бельгийский хореограф Сиди Ларби Шеркауи.

"Я с нетерпением и волнением жду премьеры проекта, который сам инициировал", - признался балетмейстер и рассказал, что впервые увидел балет "Спартак" на гастролях Большого театра в Париже. Главную роль тогда танцевал Карлос Акоста. "И меня поразило его исполнение и сам спектакль", - поделился Сиди Ларби Шеркауи.

"Поэтому, когда я возглавил балет в Антверпене, я сразу решил, что хочу поставить этот балет, - продолжил хореограф. - Все мне стали говорить, что это слишком сложный и большой балет и не может быть осуществлен в нашем театре. Но я человек очень амбициозный и не стал отказываться от своего замысла, а сразу поехал в Москву, где встретился с Юрием Николаевичем Григоровичем. Его огромный опыт, его бесконечная любовь к искусству и к балету, мои разговоры с ним еще больше укрепили меня в моем желании".

Сама тема балета "Спартак" представляется очень актуальной, считает бельгийский хореограф. "Это балет- трагедия. Главный герой этого спектакля готов сделать все для спасения своего народа, но коррупция, власть, сама система убивают его, - говорит Шеркауи. - И сегодня, я думаю, мы все чувствуем себя Спартаками перед этой машиной власти".

"Мы смогли осуществить этот проект, репетиции которого начались еще в июне прошлого года, потому что свои усилия объединили многие театры - и балет Мюнхена, и балет Тулузы, и Большой театр, чтобы помочь нам с артистами, - подчеркнул руководитель балета в Антверпене. - И я очень горжусь, что сегодня в премьерном спектакле в нашем "Спартаке" выступит виртуозный танцовщик Иван Васильeв, которого я очень люблю и как артиста, и как человека".

"Счастлив, что сам Юрий Григорович в свои юбилейные дни приехал к нам на премьеру", - заявил Сиди Ларби Шеркауи.

Юбилей Григоровича продолжается

Со своей стороны, генеральный директор Большого театра Владимир Урин напомнил, что Фестиваль спектаклей Григоровича, начавшийся в ГАБТ 2 января, в день 90-летия хореографа, с успехом продолжается в Москве.

"Фестиваль продлится до 26 февраля", - отметил Урин, добавив, что, как правило, на всех своих балетах непременно присутствует Григорович. "Юрий Николаевич ведет активную творческую деятельность, - констатировал гендиректор ГАБТ. - Григорович не только ставит балеты, он также возглавляет хореографические конкурсы".

Урин проинформировал, что уже состоялось заседание оргкомитета Третьего Всероссийского конкурса "Русский балет", который проходит под патронатом Светланы Медведевой. "Этот конкурс пройдет 28 апреля на Новой сцене Большого театра, председателем жюри по традиции станет Юрий Григорович", - сообщил гендиректор ГАБТ.

"А 1 февраля состоится заседание оргкомитета знаменитого на весь мир Московского Международного конкурса артистов балета и хореографов, где Григорович также возглавляет жюри. Этот конкурс станет уже 13-м по счету (конкурс проводится раз в четыре года - прим. ТАСС), он пройдет в июне в Большом театре", - заключил гендиректор ГАБТ.