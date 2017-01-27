Церемония награждения лауреатов кинопремии "Золотой орел" проходит в Москве

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Пятнадцатая церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" началась в Москве. По традиции она проходит в первом, самом большом, павильоне киноконцерна "Мосфильм", где снимались многие советские и российские картины.

Торжественную церемонию открыл министр культуры РФ Владимир Мединский, который зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем, в частности, отмечается, что "нынешняя премия - особая", поскольку она подводит итоги Года кино. От себя министр добавил, что церемония награждения - юбилейная, 15-я по счёту. "Итоги Года кино нас вдохновляют", - отметил Мединский. Он обратился к зрителям: "Приходите, любите, смотрите русское кино".

На звание "Лучшего фильма года" претендуют пять картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссера.