Церемония награждения лауреатов кинопремии "Золотой орел" проходит в Москве

Свирин: президиум Федерации гребного спорта России состоится 4 февраляСпорт 27 января, 20:42
ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробамиСпорт 27 января, 20:37
СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосовМеждународная панорама 27 января, 20:30
AP: президенты США и Мексики провели часовой телефонный разговорМеждународная панорама 27 января, 20:30
Фигурист Фернандес хотел бы приехать в Россию на Кубок конфедераций по футболуСпорт 27 января, 20:23
ЕОК гарантировали ОКР безопасность участников Юношеского олимпийского фестиваля в ТурцииСпорт 27 января, 20:02
Беспокойство на Си-стрит: отставки и структура Госдепа СШАМеждународная панорама 27 января, 20:00
Футболисты ЦСКА Акинфеев, Тошич и Натхо в ближайшие дни будут тренироваться индивидуальноСпорт 27 января, 19:59
Фанаты ХК "Спартак" в игре с "Северсталью" вывесили баннеры, призывающие ответить за сезонСпорт 27 января, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Пятнадцатая церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" началась в Москве. По традиции она проходит в первом, самом большом, павильоне киноконцерна "Мосфильм", где снимались многие советские и российские картины.
Торжественную церемонию открыл министр культуры РФ Владимир Мединский, который зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем, в частности, отмечается, что "нынешняя премия - особая", поскольку она подводит итоги Года кино. От себя министр добавил, что церемония награждения - юбилейная, 15-я по счёту. "Итоги Года кино нас вдохновляют", - отметил Мединский. Он обратился к зрителям: "Приходите, любите, смотрите русское кино".
На звание "Лучшего фильма года" претендуют пять картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссера.