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Церемония награждения лауреатов кинопремии "Золотой орел" проходит в Москве

Культура
27 января, 19:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
На звание "Лучшего фильма года" претендуют картины - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского
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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Пятнадцатая церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" началась в Москве. По традиции она проходит в первом, самом большом, павильоне киноконцерна "Мосфильм", где снимались многие советские и российские картины.

Торжественную церемонию открыл министр культуры РФ Владимир Мединский, который зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем, в частности, отмечается, что "нынешняя премия - особая", поскольку она подводит итоги Года кино. От себя министр добавил, что церемония награждения - юбилейная, 15-я по счёту. "Итоги Года кино нас вдохновляют", - отметил Мединский. Он обратился к зрителям: "Приходите, любите, смотрите русское кино".

На звание "Лучшего фильма года" претендуют пять картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссера.

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