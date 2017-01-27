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Картина "Рай" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года

Культура
27 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Церемония награждения победителей прошла в первом павильоне "Мосфильма"
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Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Марина Зудина и ее сын актер Павел Табаков на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел"
Актриса Марина Зудина и ее сын актер Павел Табаков на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел"
Актриса Марина Зудина и ее сын актер Павел Табаков на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, его супруга президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова, актер Сергей гармаш, телеведущая Дарья Златопольская и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, его супруга президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова, актер Сергей гармаш, телеведущая Дарья Златопольская и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, его супруга президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова, актер Сергей гармаш, телеведущая Дарья Златопольская и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Продюсер Александр Цекало и режиссер Карен Оганесян, получившие приз в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" ("Клим")
Продюсер Александр Цекало и режиссер Карен Оганесян, получившие приз в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" ("Клим")
Продюсер Александр Цекало и режиссер Карен Оганесян, получившие приз в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" ("Клим")
© Артем Геодакян/ТАСС
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова"), и актер Павел Деревянко
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова"), и актер Павел Деревянко
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова"), и актер Павел Деревянко
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Сергей Ястржембский, победивший в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни"), с супругой Анастасией
Режиссер Сергей Ястржембский, победивший в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни"), с супругой Анастасией
Режиссер Сергей Ястржембский, победивший в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни"), с супругой Анастасией
© Артем Геодакян/ТАСС
Продюсер Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон"), и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
Продюсер Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон"), и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
Продюсер Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон"), и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер Василий Ливанов с супругой Еленой
Актер Василий Ливанов с супругой Еленой
Актер Василий Ливанов с супругой Еленой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актеры Олеся Судзиловская и Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
Актеры Олеся Судзиловская и Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
Актеры Олеся Судзиловская и Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер Наталья Чернышова, победившая в номинации "Лучший анимационный фильм" ("Кот и мышь"), и актер Семен Трескунов
Режиссер Наталья Чернышова, победившая в номинации "Лучший анимационный фильм" ("Кот и мышь"), и актер Семен Трескунов
Режиссер Наталья Чернышова, победившая в номинации "Лучший анимационный фильм" ("Кот и мышь"), и актер Семен Трескунов
© Артем Геодакян/ТАСС
Звукорежиссер Алексей Самоделко (слева), победивший в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" ("Экипаж"), и актриса Светлана Иванова
Звукорежиссер Алексей Самоделко (слева), победивший в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" ("Экипаж"), и актриса Светлана Иванова
Звукорежиссер Алексей Самоделко (слева), победивший в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" ("Экипаж"), и актриса Светлана Иванова
© Артем Геодакян/ТАСС
Актриса Светлана Иванова и композитор Артем Васильев, победивший в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Экипаж"), (на первом плане)
Актриса Светлана Иванова и композитор Артем Васильев, победивший в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Экипаж"), (на первом плане)
Актриса Светлана Иванова и композитор Артем Васильев, победивший в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Экипаж"), (на первом плане)
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер Иван Янковский, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (Андрей в фильме П. Лунгина "Дама Пик")
Актер Иван Янковский, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (Андрей в фильме П. Лунгина "Дама Пик")
Актер Иван Янковский, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (Андрей в фильме П. Лунгина "Дама Пик")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Елена Яковлева, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Татьяна в фильме Ж. Крыжовникова "Самый лучший день")
Актриса Елена Яковлева, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Татьяна в фильме Ж. Крыжовникова "Самый лучший день")
Актриса Елена Яковлева, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Татьяна в фильме Ж. Крыжовникова "Самый лучший день")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
Актер Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
Актер Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер Сергей Шакуров, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (отец в фильме Н. Лебедева "Экипаж")
Актер Сергей Шакуров, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (отец в фильме Н. Лебедева "Экипаж")
Актер Сергей Шакуров, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (отец в фильме Н. Лебедева "Экипаж")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Кирилл Плетнев, победивший в номинации "Лучший короткометражный фильм" (сериал "Мама")
Режиссер Кирилл Плетнев, победивший в номинации "Лучший короткометражный фильм" (сериал "Мама")
Режиссер Кирилл Плетнев, победивший в номинации "Лучший короткометражный фильм" (сериал "Мама")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Продюсер Мария Ушакова и режиссер: Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон")
Продюсер Мария Ушакова и режиссер: Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон")
Продюсер Мария Ушакова и режиссер: Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова")
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова")
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Сергей Ястржембский, победившая в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни")
Режиссер Сергей Ястржембский, победившая в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни")
Режиссер Сергей Ястржембский, победившая в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Депутат Госдумы Александр Хинштейн с супругой актрисой Ольгой Поляковой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн с супругой актрисой Ольгой Поляковой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн с супругой актрисой Ольгой Поляковой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Марина Зудина и ее сын актер Павел Табаков на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, его супруга президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова, актер Сергей гармаш, телеведущая Дарья Златопольская и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Продюсер Александр Цекало и режиссер Карен Оганесян, получившие приз в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" ("Клим")
© Артем Геодакян/ТАСС
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова"), и актер Павел Деревянко
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Сергей Ястржембский, победивший в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни"), с супругой Анастасией
© Артем Геодакян/ТАСС
Продюсер Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон"), и генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский (слева направо)
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер Василий Ливанов с супругой Еленой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актеры Олеся Судзиловская и Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
© Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер Наталья Чернышова, победившая в номинации "Лучший анимационный фильм" ("Кот и мышь"), и актер Семен Трескунов
© Артем Геодакян/ТАСС
Звукорежиссер Алексей Самоделко (слева), победивший в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" ("Экипаж"), и актриса Светлана Иванова
© Артем Геодакян/ТАСС
Актриса Светлана Иванова и композитор Артем Васильев, победивший в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Экипаж"), (на первом плане)
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер Иван Янковский, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (Андрей в фильме П. Лунгина "Дама Пик")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Елена Яковлева, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Татьяна в фильме Ж. Крыжовникова "Самый лучший день")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер Константин Лавроненко, победивший в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (мини-сериал "Клим")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер Сергей Шакуров, победившая в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (отец в фильме Н. Лебедева "Экипаж")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Кирилл Плетнев, победивший в номинации "Лучший короткометражный фильм" (сериал "Мама")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Продюсер Мария Ушакова и режиссер: Сергей Урсуляк, получившие приз в номинации "Лучший телевизионный сериал" ("Тихий Дон")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса Ольга Погодина, победившая в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Маргарита Назарова")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Режиссер Сергей Ястржембский, победившая в номинации "Лучший неигровой фильм" ("Кровавые бивни")
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Депутат Госдумы Александр Хинштейн с супругой актрисой Ольгой Поляковой
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Картина "Рай" Андрея Кончаловского удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Триумф "Рая"

Награду вручала спортсменка Елена Исинбаева. "Вновь я на сцене, вновь блещу", - отметила она, предложив ввести еще одну номинацию - "Лучшее спортивное кино", где каждый расскажет про свой путь к успеху, мне кажется, это будет бомба, это круто, первая героиня такого фильма у вас уже есть".

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"Хочу поблагодарить Юлию Высоцкую, без нее картина бы не состоялась, - сказал Кончаловский. - После 54 лет работы в кино что-то случилось, я открыл дверь и провалился в космос, понял, что не знал ничего о киноязыке. Нужно идти в темноту за великими".

Также фильм "Рай" был отмечен за лучшую режиссуру, а Высоцкая получила "Золотого орла" как лучшая актриса.

В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского.

"Золотые орлы" актерам

Премия в номинации "Лучшая мужская роль в кино" досталась Ивану Янковскому, сыгравшему в картине "Дама Пик" Павла Лунгина. Он получил награду из рук Ирины Купченко. "Получать награды в молодости - это важно", - сказала актриса. "Достаточно теплый момент для меня, Олег Иванович (Янковский, дедушка актера - прим.ТАСС) получал "Золотого орла" за фильм "Бедный, бедный Павел", - напомнил Иван.

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В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Елена Яковлева, снимавшаяся в фильме "Самый лучший день". "Спасибо большое, больше всего я благодарю режиссера Жору Крыжовникова, который мне единственной не дал спеть в этом фильме-караоке, наверное, именно поэтому я и стою сейчас на этой сцене", - пошутила актриса.

Среди актеров, исполнивших роли второго плана, лучшим стал Сергей Шакуров, сыгравший в картине "Экипаж". "Прежде всего спасибо Николаю Лебедеву, я из-за своей вредности отказался сниматься в его "Легенде 17", Коля очень талантливый", - сказал со сцены Шакуров. Награду ему вручала Татьяна Навка.

В номинации "Лучшая актриса на телевидении" премии удостоена Ольга Погодина за сериал "Маргарита Назарова". "Есть моменты в жизни, когда ты 20 лет идешь к чему-то, я 20 лет шла к этой картине, она для меня больше, чем жизнь, - сказала актриса со сцены. - Я восемь раз входила в клетку к тиграм. В этом фильме есть только один кадр с компьютерной графикой, все остальное было вживую".

Награду в мужской номинации вручала Олеся Судзиловская. Актриса сообщила, что ее сыну исполнятся год, и она готова вернуться к работе в кинематографе. Сериал "Клим" принес победу сыгравшему в нем главную мужскую роль Константину Лавроненко. "Трудно скрыть: чертовки приятно тут стоять", - заметил артист.

В номинации "Лучший телевизионный фильм или мини- сериал" /до 10 серий/ победил "Клим". "Это неожиданно, спасибо огромное, - сказал продюсер ленты Александр Цекало. - Мы хотели снять готический триллер". В категории "Лучший телесериал" /более 10 серий/ выиграл фильм "Тихий Дон". Продюсер Антон Златопольский заметил, что они вместе с Сергеем Урсуляком планируют экранизировать "еще один великий роман", однако не уточнил его название. Режиссер, в свою очередь, заметил, что "благодарен советской и русской литературе".

Награды Юрию Арабову и Ястржембскому

Оператор Максим Осадчий получил премию за "Дуэлянта". За лучшие визуальные эффекты (эта номинация вручалась впервые) отмечен фильм "Экипаж", за лучшие костюмы - "Дуэлянт".

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Юрий Арабов отмечен за сценарий к фильму Николая Досталя "Монах и бес". "Благодарю академиков за поддержку нашей утлой лодки, которая так выглядела на фоне больших кораблей и самолетов", - сказал сценарист. Он поблагодарил Министерство культуры РФ, заметив, что и ведомство, и министра часто критикует, однако, когда что-то надо - "бегут к ним за помощью, начинают прибедняться и плакать". "Здорово, что государство сделало протекцию нашим картинам, но нужно решать что-то с прокатом", - отметил Арабов.

За музыку к фильму "Экипаж" отмечен Артем Васильев, эта же картина принесла победу и звукорежиссеру, и монтажеру. Оператор Максим Осадчий получил премию за "Дуэлянта".

В номинации "Лучший неигровой фильм" награду получил Сергей Ястржембский за картину "Кровавые бивни". "265 съемочных дней, десятки людей из разных стран мира - вот цена этого "Орла", - сказал он, заметив, что мог бы и не прийти в кино и "до сих пор ездил бы с мигалкой".

"Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате" стала лента "Выживший" с Леонардо Ди Каприо. "Лучшим анимационным фильмом" названа картина "Кот и мышь". Награду в этой номинации вручал молодой актер Семен Трескунов. "Я в том возрасте, когда еще я сам смотрю мультики", - сказал актер, известный по фильмам "Призрак" и "Хороший мальчик".

Почетный приз Василию Ливанову

Актер, режиссер, писатель, народный артист РСФСР Василий Ливанов, исполнивший главную роль в фильмах про Шерлока Холмса, удостоен премии "Золотой орел" за вклад в историю российского кинематографа.

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Награду артисту вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. "Думал ли я, когда этот человек со своими собутыльниками - Тарковским, Кончаловским, - посылал меня воровать у мамы водку, что буду вручать ему награду. У него замечательное чувство юмора, он невероятный рассказчик и просто наш родной Шерлок Холмс - Василий Ливанов", - отметил Михалков.

Зал встретил Ливанова стоя. "Я второй день при орденах, нужно их как можно чаще надевать, пока они, как говорила Фаина Раневская, не превратились в похороненные принадлежности, - сказал актер. - Я не буду никого благодарить, я буду думать, что я это все сам заслужил".

"Золотой орел"

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.

 

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