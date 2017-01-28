Европейская премьера российского документального фильма "Патриарший хор" прошла в Риме

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РИМ, 28 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европейская премьера документального фильма "Патриарший хор" о старейшем российском коллективе церковного пения прошла в Риме. Показ ленты состоялся в пятницу, 27 января, вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК), действующем под эгидой Россотрудничества.
В картине через рассказ о прославленном хоре из храма Христа Спасителя, который ведется от лица его певцов и регента Ильи Толкачева, отражается духовная сущность России и ее народа. По мнению автора, режиссера-документалиста Андрея Андреева, его фильм - о божественной музыке, о свете. "Так получилось, что я увидел этот божественный нетварный свет именно в патриаршем хоре храма Христа Спасителя", - сказал он.
Выбор Рима для европейской премьеры оказался неслучаен. Как вспоминает режиссер, в храм Христа Спасителя он отправился как-то раз сразу после возвращения из Рима, и именно тогда почувствовал вдохновение. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, есть ли грань между духовным служением и искусством, Андреев отметил, что "настоящее искусство всегда духовно". "Оно дает надежду, оно дает свет, дарит любовь", - сказал режиссер.
Примечательно, что до 1922 года регентом хора был выдающийся композитор и музыкант Александр Александров, автор музыки советского и российского гимна, песни Великой отечественной "Священная война", основатель Ансамбля песни и пляски Красной армии, получившего его имя. Всю жизнь он продолжал писать духовные произведения, не надеясь, что когда-нибудь они могут быть исполнены. Рассказывается в картине и драматическая история самого храма Христа Спасителя.
Как отметил гость премьеры - член Папского совета по содействию христианскому единству Иакинф Дестивель, сам некогда певший в церковном хоре, литургическое песнопение "это мост между верующими и священнослужителем, а также между видимым и невидимым миром". "Я бы сказал, что это мост и между нашими церквями, потому что, когда мы слушаем духовную музыку другой христианской традиции, мы понимаем, что разделяем одни и те же ценности, одну и ту же веру в Христа", - сказал священник.
Картина уже заслужила первые призы - на Международном кинофестивале духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", который проходил в сентябре 2016 года в Севастополе, она удостоилась диплома и приза зрительских симпатий. Премьера в Москве состоялась в ноябре, когда копия фильма была подарена Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, который в ленте сам говорит несколько слов о хоре, сопровождающем и его богослужения. После Рима уже запланированы показы в нескольких городах на севере Италии, а потом в швейцарском Лугано. Фильм переведен на английский, немецкий, французский и итальянские языки и готовится к выходу на дисках в Германии.