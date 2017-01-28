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WP: актриса Барбара Хейл скончалась на 95-м году жизни

Культура
28 января, 3:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Причиной смерти, как сообщает газета, стали осложнения, вызванные хронической обструктивной болезнью легких
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американская актриса Барбара Хейл ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в пятницу, 27 января, газета Washington Post.

По информации издания, актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные хронической обструктивной болезнью легких.

Хейл дебютировала в кино в 1943 году. Зрителю актриса наиболее известна по роли секретарши Деллы Стрит в телесериале "Перри Мейсон" (Perry Mason, 1957-1966). За эту роль в 1959 году она удостоилась премии Emmy. Хейл также исполнила роли в ряде кинофильмов, включая картину "Большой куш" (The Jackpot, 1950), в котором ее партнером по съемкам стал Джеймс Стюарт, лентах "Окно" (The Window, 1949), "Лорна Дун" (Lorna Doone, 1951) и "Семинолы" (Seminole, 1953).

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