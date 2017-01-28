Природные катаклизмы в Италии привели к новым обвалам античных построек

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РИМ, 28 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Природные катаклизмы - землетрясения и обильные осадки - привели к новым обвалам античных построек в Риме и археологическом комплексе Помпеи под Неаполем. Как сообщает газета Il Messaggero, столичные службы обнаружили в пятницу вечером обвал Аврелиановой стены, построенной в 3-м веке н.э. императором Аврелианом.
По предположению специалистов из управления по охране археологического наследия Рима, причиной инцидента могли стать землетрясения, произошедшие 18 января в центре Италии. Подземные толчки магнитудой выше 5.0 с эпицентром в более чем 100 км от Рима отчетливо ощущались в столице, хотя ни о каких повреждениях зданий не сообщалось. Как не сообщалось об ущербе римским памятникам архитектуры и после сильнейших землетрясений в центре Италии 24 августа и 26 и 30 октября. Однако спустя месяцы после проведения тщательных проверок выяснилось, что примерно на 40 зданиях, представляющих историческую ценность, появились трещины. В частности, пострадала церковь Креста иерусалимского, где хранятся реликвии, связанные с распятием Христа (обломок креста, на котором он был распят, а также гвоздь, которым было пробито его тело).
Одновременно дирекция археологического комплекса Помпеи, древнеримского города, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году н.э., сообщила об обвале стены в одном из домусов (особняков). В данном случае причиной послужили продолжительные дожди. В 2010 году в Помпеях, одном из самых посещаемых туристами памятников античности, произошел целый ряд значительных обвалов. После этого был дан старт "Большому проекту Помпеи" стоимостью €105 млн. В рамках его реализации отреставрировали и открыли для посещения ряд домусов "мертвого города". По мнению экспертов, обвалы античных построек - это естественный процесс, предотвратить который можно только благодаря кропотливой работе по консервации, которая требует немалых средств.
Как пишет Il Messaggero, туристический сектор Италии, особенно в центре и не только в зонах, пострадавших от землетрясения, несет огромные убытки. С момента первого землетрясения значительно сократился поток туристов в такие города - жемчужины Апеннин, как Перуджа, Ассизи, Сполето, Витербо. Число иностранных туристов снизилось до 30%, констатирует издание. Общий экономический ущерб оценивается в €1,2 млрд, 40 тыс. человек, занятых в секторе, могут потерять работу.