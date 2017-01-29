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Память Валерия Халилова почтут концертом в Москве

Культура
29 января, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Мероприятие состоится в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вечер памяти художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 под Сочи, пройдет 29 января в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки в Москве.

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"Концерт у нас был запланирован в рамках абонемента. В связи с тем, что он в канун дня рождения Валерия Михайловича, мы совместно с исполнителями решили посвятить этот вечер его памяти", - сказал ТАСС генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки Михаил Брызгалов. Валерию Халилову 30 января исполнилось бы 65 лет.

Дань уважения и памяти погибшим участникам ансамбля имени Александрова и их руководителю отдаст Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением регента и художественного руководителя Александра Занорина. В ходе концерта будут исполнены духовные хоровые произведения, обработки народных песен и песни военных лет, "которые очень любил Валерий Халилов", отметили в пресс-службе музейного объединения. На вечере прозвучат композиции Трубачева, Свиридова, Молчанова, Соловьева-Седого. "Многие из включенных в программу произведений входили в репертуар ансамбля", - добавил собеседник агентства.

Брызгалов отметил, что мероприятие не ограничится музыкальной составляющей. "Это будет не просто концерт, мы подготовили слайд- и видеошоу, будем рассказывать о Валерии Михайловиче, покажем много фотографий со "Спасской башни" и даже его личные фотографии, например, как он собирает грибы в лесу", - добавил он.

Самолет Ту-154 потерпел крушение рано утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военные, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии.

Валерий Халилов - народный артист России, дирижер и композитор. С 2002 по 2016 год - начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. В апреле 2016 года был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Был музыкальным руководителем международных фестивалей "Спасская башня" (Москва, с 2007 года), "Амурские волны" (Хабаровск), "Марш столетия" (Тамбов) и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

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Халилов, Валерий Михайлович
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