Фильм Бондарчука "Притяжение" собрал за первые три дня в прокате почти 270 млн рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фантастический экшн Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту почти 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Kinobusiness.com.

"За первые три дня с четверга по субботу "Притяжение" заработало 267,6 млн рублей. В воскресенье сборы фильмов обычно падают на 10-15%, что дает фантастической ленте еще от 134 до 142 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют аналитики, касса дебютного уикенда должна превысить 400 миллионов рублей, а при хорошем воскресном результате в копилке фильма может оказаться около 410 миллионов рублей. "Это означает, что стартовый результат "Притяжения" станет пятым или шестым за всю историю для отечественных кинолент. На данный момент в первую пятёрку входят фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей) и "Самый лучший фильм" (403,9 млн рублей)", - говорится на портале.

Фильм "Притяжение" вышел в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали ленту Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").