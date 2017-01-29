Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм Бондарчука "Притяжение" собрал за первые три дня в прокате почти 270 млн рублей

Культура
29 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Фильм "Притяжение" вышел в форматах 2D, 3D и IMAX 3D
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фантастический экшн Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту почти 270 миллионов рублей. Об этом сообщается  на портале Kinobusiness.com.

"За первые три дня с четверга по субботу "Притяжение" заработало 267,6 млн рублей. В воскресенье сборы фильмов обычно падают на 10-15%, что дает фантастической ленте еще от 134 до 142 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют аналитики, касса дебютного уикенда должна превысить 400 миллионов рублей, а при хорошем воскресном результате в копилке фильма может оказаться около 410 миллионов рублей. "Это означает, что стартовый результат "Притяжения" станет пятым или шестым за всю историю для отечественных кинолент. На данный момент в первую пятёрку входят фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей) и "Самый лучший фильм" (403,9 млн рублей)", - говорится на портале.

Фильм "Притяжение" вышел в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали ленту Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Актер Джон Херт
9
СМИ: актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни
Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
29
Картина "Рай" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года
12
Страшно и интересно: финал конкурса гримеров в Москве
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
2
СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом
3
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
4
Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами
5
Мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы
6
Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане
7
Глава Минобрнауки анонсировала новый раздел в ГИА
Темы дня
Реклама