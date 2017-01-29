Захар Прилепин получил премию имени Иво Андрича за роман "Обитель" и сборник "Семь жизней"

БЕЛГРАД, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российский писатель и публицист Захар Прилепин удостоился премии имени Иво Андрича за роман "Обитель" (2014) и книгу рассказов "Семь жизней" (2016). Награду победителю вручил известный режиссер Эмир Кустурица, церемония прошла в Республике Сербской в городе Андричград - комплексе, посвященном знаменитому писателю, нобелевскому лауреату Иво Андричу.

"Русская литература представлена здесь, и это указывает на то, что русские писатели знают сербских писателей, они поддерживают дружественные отношения и взаимодействуют", - заявил на церемонии вручения посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

Российский писатель поблагодарил за вручение ему премии, за впервые опубликованные на сербском языке роман "Обитель" и книгу рассказов "Семь жизней". "Здесь я слышал слова, которые очень важны для меня. Моим рукопожатием с Эмиром Кустурицей встретились Андрич и Достоевский, не потому, что я считаю себя величиной, сопоставимой с этими людьми, но мое рукопожатие несет теплоту русских классиков", - сказал Прилепин.

Премию Андрича также получил драматург Душан Ковачевич. Материальную составляющую премии обеспечил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Иво Андрич Иво Андрич (1892-1975) - югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1961). Его произведения - романы "Мост на Дрине", "Травницкая хроника", повесть "Проклятый двор" и другие, - воссоздают панораму жизни Боснии под чужеземным игом на протяжении пяти веков, проникнуты философским осмыслением человеческих судеб в контексте истории.