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Иранский режиссер Асгар Фархади не приедет на церемонию вручения премии "Оскар"

Культура
29 января, 23:16 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Таким образом режиссер номинированного на престижную награду фильма "Коммивояжер" выступил против указов администрации США по ужесточению иммиграционной политики
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Иранский режиссер Асгар Фархади

Иранский режиссер Асгар Фархади

© EPA/SEBASTIAN KAHNERT

ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Известный иранский режиссер Асгар Фархади, снявший номинированный на "Оскар" фильм "Коммивояжер", официально объявил об отказе от поездки на церемонию вручения премии Американской киноакадемии. Соответствующие уведомления он направил в иранское агентство ISNA и в газету The New York Times.

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"К моему глубокому сожалению, вынужден объявить, что не буду участвовать в церемонии. Я не планировал бойкотировать это мероприятие, однако сложившиеся условия делают мое участие невозможным. Даже если для меня будет сделано исключение, с учетом всех "но" и "если" считаю для себя это неприемлемым", - приводит выдержки из заявления режиссера ISNA.

Ранее в знак протеста против указов президента США Дональда Трампа по ужесточению иммиграционного законодательства в церемонии вручения "Оскара" отказалась участвовать исполнительница главной роли в "Коммивояжере" Таране Алидусти. "Запрет Трампа на выдачу виз иранцам и гражданам других стран является расистским и неприемлемым. Будет ли это касаться культурных мероприятий или нет, я не поеду на церемонию вручения премии "Оскар" 2017 года", - написала она в своих микроблогах в Twitter и Instagram.

قانون منع ایرانیان و شش کشور دیگر از ورود به امریکا، حتی اگر موقتی باشد تبعیض آمیز است و غیرقابل پذیرش. نمیدانم این منع شامل وقایع فرهنگی هم خواهد شد یا نه، اما اگر یک درصد هم نشود، من برای شرکت در مراسم #اسکار به این کشور سفر نخواهم کرد. Trump's visa ban for Iranians and others is a racist move and unacceptable. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest.

Фото опубликовано Taraneh Alidoosti (@taraneh_alidoosti)

Фархади - один из наиболее известных иранских кинорежиссеров. Его фильм "Развод Надера и Симин" (2011) был удостоен целого ряда международных премий, в том числе "Оскара" и "Золотого глобуса".

89-я церемония вручения главной кинонаграды состоится в Голливуде 26 февраля. "Коммивояжер" (2016) номинирован в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Трамп ранее подписал указ, который на несколько месяцев приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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Оскар – 2017 Миграционная политика Трампа
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