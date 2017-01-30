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Фильм "Притяжение" собрал в прокате 413,4 млн рублей

Культура
30 января, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Картина показала пятый результат по сборам за всю историю для российского кино
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Кадр из фильма "Притяжение", режиссер Федор Бондарчук

Кадр из фильма "Притяжение", режиссер Федор Бондарчук

© filmpro.ru

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту 413,4 млн миллионов рублей. Такие предварительные данные привел портал Kinobusiness.com, неофициально суммировав кассовые итоги четырёх дней проката ленты.

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Таким образом, отметили аналитики, "Притяжение" показало "пятый результат за всю историю для российских фильмов и седьмой - для январских премьер в прокате СНГ".

Первые четыре строчки занимают фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей).

Лента "Притяжение" вышла в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали новую работу Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").

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