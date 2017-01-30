Фильм "Притяжение" собрал в прокате 413,4 млн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января, собрал к настоящему моменту 413,4 млн миллионов рублей. Такие предварительные данные привел портал Kinobusiness.com, неофициально суммировав кассовые итоги четырёх дней проката ленты.

Таким образом, отметили аналитики, "Притяжение" показало "пятый результат за всю историю для российских фильмов и седьмой - для январских премьер в прокате СНГ".

Первые четыре строчки занимают фильмы "Вий" (602,7 млн рублей), "Сталинград" (524,3 млн рублей), "Экипаж" (501 млн рублей), "Три богатыря: Ход конём" (427,5 млн рублей).

Лента "Притяжение" вышла в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали новую работу Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Над визуальными эффектами работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").