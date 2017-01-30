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Слабовидящие люди смогут посмотреть "Притяжение" с помощью "Тифлокомментатора"

Культура
30 января, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Приложение доступно для скачивания на сайте vosfilm.ru
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Кадр из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма "Притяжение"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Слабовидящие люди смогут посмотреть фантастический экшн Федора Бондарчука "Притяжение" с помощью бесплатного приложения для смартфонов "Тифлокомментатор", которое доступно для скачивания на сайте vosfilm.ru. Об этом сообщили в пресс-службе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

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"Приложение синхронизирует подачу тифлокомментария, вычисляя текущее положение в фильме по звуковому сигналу, получаемому с микрофона", - говорится в сообщении пресс- службы. Пока новинкой могут воспользоваться владельцы устройств, работающих на платформе Android 4.0 и выше. В ближайшее время появится версия приложения для программного обеспечения iOS.

Для корректного использования программы пользователю необходимо установить ее на смартфон, протестировать на сайте онлайн-кинотеатра ivi.ru, выбрав в меню фильм "Чародеи". Запустив фильм на ноутбуке или планшете, следует подключить к телефону наушник и направить его в сторону динамиков, через 5-10 секунд должна начаться подача тифлокомментария. Далее следует загрузить тифлокомментарий для ленты "Притяжение" и запустить его непосредственно в зале кинотеатра.

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Лента "Притяжение" вышла в прокат 26 января в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации населения. Критики назвали новую работу Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении".

Главные роли в ленте исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Над визуальными эффектами работала студия Main Road Post, саунд-дизайнером картины выступил новозеландец Дэйв Уайтхед ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район № 9").

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