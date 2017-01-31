Солисты балета Большого театра станцуют в ГУМе в честь юбилея Филипа Гласса

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Солисты балета Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев станцуют во вторник в 11.30 мск в ГУМе у фонтана. Они представят музыкально-хореографический перформанс в честь юбилея знаменитого американского композитора Филипа Гласса, которому в этот день исполняется 80 лет. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
Звезды балета Большого театра в сопровождении музыкантов Федора Амосова (скрипка) и Сергея Поспелова (виолончель) исполнят фрагменты из балета W.oda на музыку двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса. Премьера балета, хореографом-постановщиком которого стал Андрей Меркурьев, состоится 22 февраля на сцене московского театра "Новая опера".
"Мне очень давно хотелось поставить балет на музыку Гласса, но я долгие годы не мог реализовать свою мечту, - сказал Меркурьев. - На мой взгляд, музыка Гласса очень пластична, она хорошо танцуется. Даже удивительно, что до сих пор на нее никто из хореографов не обратил внимание. Я планирую записать наш балет на видео и отправить в качестве подарка композитору".
Американец Филип Гласс - известнейший из ныне живущих композиторов. Он считает себя создателем "музыки с повторяющейся структурой" и одним из родоначальников музыкального минимализма. Гласс - автор оперы "Эйнштейн на пляже", а также музыки к более чем 50 кинофильмам, среди которых "Шоу Трумана" (Truman Show), "Часы" (Hours), "Кэндимен" (Candyman), "Иллюзионист" (Illusionist) и другим.
Музыка Гласса использована в нашумевших фильмах российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" и "Левиафан". Гласс также написал музыку для церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
80-летие Филипа Гласса будет весь год широко отмечаться во всем мире. В Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Белграде и других столицах пройдут юбиленйные концерты. В день его рождения в Нью-Йорке состоится мировая премьера его 11-й симфонии.