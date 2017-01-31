Исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" покидает проект

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Шотландский актер Питер Капальди, исполняющий главную роль в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто" (Doctor Who), покидает телепроект. Об этом актер заявил в понедельник в эфире второй программы радио BBC.
"Я ухожу из сериала. Мне грустно, я люблю "Доктор Кто" - это было огромное удовольствие работать с его командой. Но у меня много других проектов, я никогда не занимался одним и тем же делом три года", - рассказал 58-летний актер.
"Доктор Кто" - самый продолжительный научно- фантастический сериал в мире (шел с 1963 по 1989 гг., возобновлен в 2005), важная часть массовой культуры Великобритании. Капальди стал 12-м актером, исполнившим роль Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве. Он сменил в этой роли Мэтта Смита в 2013 году.