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AP: прах звезды Голливуда Джуди Гарлэнд перевезен из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

Культура
31 января, 5:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Данный шаг объясняется пожеланиями трех детей актрисы, включая ее дочь, известную певицу и актрису Лайзу Миннелли, которые проживают на юге Калифорнии
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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прах знаменитой американской актрисы Джуди Гарлэнд (1922-1969) перевезен из Нью-Йорка на кладбище в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Это произошло 27 января, сообщило сегодня агентство Associated Press (AP).

Подробности рассказала официальный представитель администрации кладбища Hollywood Forever в Лос-Анджелесе Ноэль Берман. Она объяснила данный шаг пожеланиями трех детей актрисы, включая ее дочь, известную певицу и актрису Лайзу Миннелли, которые проживают на юге Калифорнии. Им хотелось чаще посещать склеп с прахом матери.

До сих пор останки Гарлэнд покоились в склепе нью-йоркского кладбища Фернклифф. На Hollywood Forever имеется целый семейный мавзолей, который более просторен и, когда настанет время, вместит остальных потомков звезды Голливуда, пояснила Берман.

Джуди Гарленд (настоящее имя Фрэнсис Гамм), родившаяся в штате Миннесота, скончалась в возрасте 47 лет в столице Великобритании. Она прославилась ролью Дороти в фильме 1939 года "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz, 1939) и номинировалась на кинопремию "Оскар" дважды: за главную роль в картине "Звезда родилась" (A Star Is Born, 1954) и роль второго плана в ленте "Нюрнбергский процесс" (Judgment at Nuremberg, 1961). Однако единственного "Оскара" она завоевала гораздо раньше, в 1940 году, за достижения на ниве детского кино.

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