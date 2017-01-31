Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Испанский режиссер, кинопродюсер, сценарист и писатель Педро Альмодовар станет в этом году председателем жюри Каннского фестиваля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). 67-летний кинематографист станет первым испанцем, которому предоставлена честь возглавить жюри этого самого престижного кинофестиваля.

"Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован", - сказал он, комментируя свое назначение. "Быть председателем жюри - это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью", - добавил он.

Педро Альмодовар родился 25 сентября 1949 года в местечке Касальда-де-Калатрава (провинция Сьюдад Реаль, Кастилия-Ла-Манча) в малообеспеченной семье. В 1967 году Альмодовар в поисках работы оказался в Мадриде, где трудился официантом, разносчиком пиццы, сборщиком макулатуры. До 1974 года был сотрудником государственной телекоммуникационной компании Telefonica, а одновременно с этим писал юмористические рассказы (публиковались в сборниках "Сон разума", в газетах El Pais и Diario 16), играл небольшие роли в театральной труппе Los Goliardos. В 1967 году организовал музыкальную группу, исполнял собственные песни.

В 1980 году снял свой первый полнометражный фильм "Пепи, Люси, Бом и остальные девушки" (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montn). Обладатель двух премий "Оскар", двух наград фестиваля в Канне, а также двух "Золотых глобусов", Альмодовар известен как автор таких картин, как "Все о моей матери" (Todo sobre mi madre, 1999), "Поговори с ней" (Hable con ella, 2002), "Возвращение" (Volver, 2006), "Разомкнутые объятия" (Los abrazos rotos, 2009) и многих других.

Каннский фестиваль - международный кинематографический смотр, который проводится ежегодно в городе Канне на юге Франции. Был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея как альтернатива Венецианскому кинофестивалю.

Предыдущий - 69-й - Каннский фестиваль проходил с 11 по 22 мая 2016 года. Жюри тогда возглавлял австралийский режиссер Джордж Миллер. 70-й Каннский кинофестиваль пройдет 17-28 мая.