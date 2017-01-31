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Известный литовский актер Регимантас Адомайтис отмечает 80-летие

Культура
31 января, 9:28 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Слава и всесоюзная известность пришла к Адомайтису с фильмом "Никто не хотел умирать", снятом Витаутасом Жалакявичюсом в 1965 году
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ВИЛЬНЮС, 31 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Один из наиболее известных за пределами своей страны литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис отмечает 80-летие.

"Грех жаловаться на судьбу. Она подарила мне незабываемые встречи с коллегами по цеху - великолепными режиссерами и партнерами по актерской профессии, в том числе с выдающимися российскими мастерами", - сказал актер в беседе с корреспондентом ТАСС.

Даже юбилей, как пошутил актер, он мог бы отметить, например, в Кирове. В этом городе Адомайтис снимался с Сергеем Гармашем в фильме "Карусель на базарной площади" (1986).

"Лента создана по повести Альберта Лиханова. Он мне позвонил на днях, поздравил с 80-летием и сказал, что в Кирове мне будут всегда рады", - рассказал Адомайтис.

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Необычный подарок он недавно получил в Санкт- Петербурге, где участвовал в презентации реставрированной ленты Литовской киностудии "Чувства" (1966).

На этом мероприятии актер еще раз соприкоснулся с Григорием Козинцевым (1905-1973). Работу с этим режиссером на съемках "Короля Лира" Адомайтис считает одной из важнейших вех в своей актерской карьере.

За плечами у юбиляра около 70 ролей только в кино. Он признался, что скрупулезной статистики никогда не вел. "Даже не все названия помню", - сказал актер.

Слава и всесоюзная известность пришла к Адомайтису с фильмом "Никто не хотел умирать", снятом Витаутасом Жалакявичюсом в 1965 году. Художественная лента, впервые рассказывающая о "лесных братьях", получила признание как в Литве, так и во всем СССР.

По случаю 100-летия кинематографа ЮНЕСКО внесла этот фильм в список 100 наиболее значимых мировых кинопроизведений.

Но в Литве выше оценили ленту "Чувства". "В широкий всесоюзный прокат она в свое время не пошла, не понравилась кинематографическому начальству, но в нашей стране признана лучшим литовским фильмом ХХ века", - рассказал Адомайтис, сыгравший в нем главную роль.

Регимантас Адомайтис - народный артист Литвы (1979 год), народный артист СССР (1985 год).

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