Пресс-конференция к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова. Видеотрансляция

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30 сентября 2017 года исполнилось бы 100 лет режиссеру, основателю Театра на Таганке Юрию Любимову. К этой дате будут приурочено несколько мероприятий.
О них рассказывают заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова Валерий Шадрин, генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, руководитель Школы филологии Высшей школы экономики Елена Пенская и вдова режиссера Каталин Любимова.