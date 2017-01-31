100-летие со дня рождения Юрия Любимова будет отмечаться в течение года

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. 100-летие со дня рождения русского театрального режиссера, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова будет отмечаться в течение всего года.

Презентации программы мероприятий под названием "Век Юрия Любимова" посвящена пресс-конференция в ТАСС.

Век Юрия Любимова

В интервью корреспонденту агентства вдова режиссера Каталин Любимова сообщила, что инициатором юбилейной программы выступил "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова", получивший поддержку Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы и Союза театральных деятелей РФ (СТД).

Разработан обширный план мероприятий, направленных на популяризацию творчества Любимова и приобщение молодежи и подрастающего поколения к театральному искусству. Основная часть мероприятий состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле - на родине режиссера и в других городах России, а также за рубежом.

Любимов прожил без малого век, он скончался в возрасте 97 лет. В его жизни было все: раскулачивание деда, аресты родителей, участие в двух войнах - Финской и Великой Отечественной, создание своего театра, лишение гражданства, эмиграция, возвращение на родину, слава, успех, предательство, личное счастье. Долгая и непростая жизнь Юрия Петровича наглядно показывает, как судьба человека тесно переплетена с историей его страны.

В августе откроется в Музее Москвы откроется выставка "Любимов и время. 1917-2017". По словам Любимовой, на выставке будут представлены фото-, видео- и печатные материалы, афиши, декорации к спектаклям, фрагменты сценографий, личные вещи Любимова. В рамках экспозиции будут организованы выступления артистов, показ студенческих спектаклей, различные перформансы, а также творческие встречи с художниками, композиторами, музыкантами, режиссерами, коллегами и друзьями Любимова.

На конец сентября в Российской государственной библиотеке искусств запланирована Международная научная конференция, посвященная его творчеству. Серия мероприятий - выставки, конференции, мастер-классы - пройдут под эгидой СТД.

Между тем в Научно-исследовательском университете "Высшая школа экономики" уже действует проектная лаборатория по изучению творчества Юрия Любимова, сообщила его вдова. В числе первых мероприятий юбилейного года она назвала вечер "Уроки Юрия Любимова", который состоится 3 февраля в Центральном доме актера, вести программу будет коллега и многолетний друг Любимова - актриса Людмила Максакова.

Торжества в Большом театре

Кульминацией юбилейного года станет торжество, которое состоится в день рождения режиссера в Большом театре. Здесь пройдет концерт "Посвящение Любимову", в котором примут участие оркестр и хор Большого театра под руководством дирижера Александра Ведерникова.

Музыкальное посвящение будет состоять из произведений композиторов, с которыми Любимов работал и дружил, а также тех, чьи произведения ставил в разных оперных театрах мира. Композитор Владимир Мартынов исполнит свое новое сочинение, посвященное многолетнему сотрудничеству и дружбе с Любимовым, рассказала вдова режиссера.

Она также сообщила, что перед началом концерта пройдет вручение "Общественной премии Юрия Любимова", учрежденной Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю. П. Любимова. Это будет уже третья по счету церемония присуждения награды.

В театре на Таганке

Одним из главных мероприятий празднования должно стать открытие мемориальной зоны в кабинете Любимова в Московском Театре на Таганке, где будет подготовлена интерактивная тематическая выставка. "С 2011 года у Юрия Петровича было две просьбы - сохранить кабинет и архив", - напомнила Каталин Любимова.

30 сентября в театре пройдет день открытых дверей: вход в театр, знакомство с мемориальной зоной, экскурсии по театральному закулисью, показ спектакля "Добрый человек из Сезуана", с которого началась история легендарной "Таганки", будут бесплатными для зрителей.

Кроме того, решено, что все премьерные спектакли театра, которые будут выпущены в 2017 году, посвящаются памяти его основателя.

Спектакль в честь Любимова

Мировая премьера спектакля в честь Любимова состоится в рамках Международного театрального фестиваля им. Чехова. Это будет постановка режиссера Анатолия Васильева "Старик и море" по Эрнесту Хемингуэю.

Композитор - Владимир Мартынов, главный исполнитель - Алла Демидова. Музыка в спектакле прозвучит в исполнении "Ансамбля Опус Пост" под руководством Татьяны Гринденко. Спектакль будет показан 19 и 20 июля, 30 сентября и 1 октября на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

Музыка, книга, самолет

В числе наиболее значимых событий в юбилейной программе - сольный фортепианный концерт Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова", который пройдет в Большом зале Московской консерватории 3 октября.

Любимов, по словам его вдовы, особенно относился к Шиффу и восторгался его утонченной, филигранной техникой.

К юбилею Мастера "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" выпускает альбом "Неожиданный Любимов" с воспоминаниями современников, друзей и коллег, а также аудиоальбомы.

В 2017 году авиакомпанией "Аэрофлот" будет присвоено имя Любимова одному из воздушных судов. Министерством культуры РФ будет объявлен открытый конкурс на создание скульптуры Любимова, которую установят в Москве.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Знал славу как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Познал и "вкус" вынужденной эмиграции. Работая по всему миру, всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.