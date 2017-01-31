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Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале

Культура
31 января, 13:56 UTC+3
Всего в конкрсе примут участие представители 43 стран
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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Россия выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая 2017 года. Об этом стало известно по итогам состоявшейся в Коронном зале Киевской городской администрации жеребьевки между странами-участницами песенного конкурса.

Вместе с представителями России во второй части полуфинала выступят исполнители из Нидерландов, Македонии, Мальты, Швейцарии, Сербии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Дании.

Всего в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.

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