Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Россия выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая 2017 года. Об этом стало известно по итогам состоявшейся в Коронном зале Киевской городской администрации жеребьевки между странами-участницами песенного конкурса.
Вместе с представителями России во второй части полуфинала выступят исполнители из Нидерландов, Македонии, Мальты, Швейцарии, Сербии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Дании.
Всего в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.